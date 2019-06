Irrumpió en la casa de su ex pareja pese a una orden de restricción

25 DE MAYO. Este miércoles, cerca de las 11:30 hs, efectivos de la Comisaría de la Mujer con apoyo de integrantes de la División Comando Radioeléctrico local, fueron hasta un domicilio del barrio Camping y detuvieron a Juan C. de 37 años quien, pese a tener una orden de restricción, se encontraba en la casa de su ex pareja.

El hecho se conoció cuando la víctima de 24 años se dirigió a la comisaría y denunció que su ex concubino, quien tiene una prohibición de acercamiento impuesta por el Juzgado Civil, Laboral y de Familia N°1 de Oberá, la intimidó varias veces y en esta oportunidad ingresó a la vivienda sin su consentimiento.

Inmediatamente, los policías resguardaron a la mujer y se constituyeron al lugar, donde detuvieron al sospechoso quien fue alojado en sede policial a disposición del Juzgado de Instrucción N°2 de Oberá.

Policia de Misiones