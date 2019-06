Un exmilitar partícipe de la última dictadura fue encontrado en Italia

Uno de los acusados por crímenes de lesa humanidad fue visto en una residencia privada en Sicilia, Italia. El diario italiano La Repubblica fue el encargado de revelar la vida que lleva ahora el argentino Carlos Luis Malatto. El hombre se negó a hablar con el enviado especial, Emmanuele Lauria. Malatto se encuentra fuera del país desde el 2011, año en el que logró escapar a Europa.

El reportero encontró a Malatto en la provincia de Messina. El acusado por secuestros,torturas y desapariciones en Argentina vive en un complejo turístico ubicado en Portorosa. En el video se puede ver como Lauria pregunta por el ex militar, a lo que este responde sin problema hasta reconocer que se trata de un periodista. En ese momento pronuncia un “váyanse” y se encierra en el domicilio.

“En Buenos Aires pesa una recompensa de 100.000 pesos por Malatto y en Italia se lo investiga por cuatro homicidios, siempre del período de la dictadura argentina”, informó La Repubblica. Según indicó el diario El Tiempo de San Juan, Malatto fue parte del “Grupo de Operaciones Área 332” durante la última dictadura militar y estaba segundo al mando, luego de Jorge Antonio Olivera.

De acuerdo a lo referido por El Tiempo, Malatto estuvo vinculado con desaparecidos, torturas y la muerte de al menos cuatro personas en la provincia de San Juan: Ángel José Alberto Carvajal, Juan Carlos Cámpora, Jorge Alberto Bonil y Marie Anne Erize. En el 2011, fue detenido, pero el juicio se demoró y esto le dio la posibilidad de emitir una apelación, la cual fue otorgada. El ex militar aprovechó ese momento para huir en primera instancia a Chile y luego a Italia. Actualmente ya posee la ciudadanía de este país.

Según la investigación del diario italiano, 16 testigos acusan a Malatto como el autor de torturas, de acuerdo a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Mendoza. En 2014, el Gobierno italiano rechazó una solicitud para extraditarlo, porque en aquel momento en el Código Penal italiano no existía la tipología de delito de torturas. Un año mas tarde, el ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, habilitó una acción judicial contra el acusado por los homicidios. Cuatro años más tarde, todavía se espera una respuesta sobre estas investigaciones.

Cuando llegó a Italia, Malatto le dijo a la prensa local que no había “torturado a nadie”. “Soy un hombre que quiere hacer una nueva vida y encontrar trabajo”, señaló en aquel entonces, según el diario El Tiempo de San Juan. Hoy, el acusado vive en una cómoda residencia en Italia, donde fue encontrado este jueves. En las imágenes tomadas por La Repubblica se puede ver los lujos que ostenta el ex militar. Un Mercedes Benz deportivo color azul y varios yates rodean el complejo turístico donde ahora vive.

Malatto es un fugitivo para las autoridades de los tribunales de San Juan, según lo informado por el diario italiano. Hace nueve meses, la justicia argentina volvió a realizar un pedido de extradición. El ex teniente coronel, también fue parte del temible Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan. Cuando llegó a Italia fue resguardado por el sacerdote mendocino, José Galdeano, en la iglesia de San Giacomo, cerca de Génova. El religioso afirmó que no tenía información del pasado del ex militar.

El Intransigente