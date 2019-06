Pichetto: “Tengo fe en que ganaremos en primera vuelta”

– A la baja del dólar y del riesgo país la bautizaron “efecto Pichetto”…

-Me causa un poco de gracia, pero tiene que ver con el efecto Macri. La decisión audaz fue de él. Por supuesto que yo asumí el compromiso. El mercado reacciona ante este tipo de hechos, a veces mal, a veces bien, en este caso reaccionó bien. Tuvo una respuesta a la propuesta electoral altamente beneficiosa.

Me acercan con el Presidente muchas visiones respecto a las relaciones internacionales, la política de seguridad, el tema migratorio, algunas cuestiones económicas que lógicamente habrá que resolver. Esta fue una decisión del Presidente.

– ¿Su elección apunta a traccionar votos en un sector del electorado o es un mensaje al círculo rojo?

– Los votos son del Presidente, es el creador de este espacio político. Creo que su decisión tiene que ver más con lo que yo represento, las relaciones con el establishment económico, con Nueva York.

– Lavagna, su ex socio político, plantea la renegociación de la deuda.

-Argentina debe tratar de cumplir. En el momento que haga falta las autoridades definirán si hace falta un waiver. La Argentina puede asumir los compromisos y está en condiciones de empezar a crecer. Si se estabiliza la economía y el tipo de cambio, si Vaca Muerta logra el autoabastecimiento de gas, si se pone en marcha la minería, son datos muy potentes. No es un país pobre latinoamericano, y no quiero despreciar a nadie, pero este es un país importante.

-¿Por qué lo eligió Macri?

-Para tratar de fortalecer el espacio de la gobernabilidad. Fue un acto de mucha audacia del Presidente, un acto disruptivo, que tiene una lectura internacional muy positiva porque el elige al jefe de la oposición parlamentaria.

– Algunos peronistas lo tratan de “traidor”, que usted blanqueó que venía jugando con el oficialismo.

– No, yo trabajaba para la gobernabilidad de las provincias y de la Nación. Toda mi actividad en el Senado tuvo ese eje. Y que las provincias mejoraran sus recursos económicos. El concepto de traición es muy precario, carente de un nivel de inteligencia, es un agravio estúpido. En la política ese concepto tiene otras valoraciones, En general es un punto de fractura con el pasado, cuando uno deja algo atrás y empieza a construir algo nuevo. Por otro lado, las pertenencias políticas están en crisis.

-¿El Gobierno apuesta a ganar en la primera vuelta?

– Tengo fe de que haremos una gran elección y en que ganaremos en primera vuelta. Que la gente elegirá consolidar la democracia, valores republicanos, un modelo serio desde el punto de vista fiscal, un ordenamiento de la economía, un futuro más previsible para los argentinos, y no un proyecto con un componente autoritario, con ideas locas como modificar la Constitución, la Argentina venezolana, algunas ideas económicas como fuerte intervencionismo del Estado, control de importaciones, cepos, el eventual default… Hay aseveraciones complejas cuando se dice que “los muertos no pagan”.

-¿Cree que a toda costa debe evitarse que triunfe el kirchnerismo?

– No digo eso tan dramáticamente. Se contraponen un conjunto de ideas y visiones del país.

-Utilicé la expresión a “toda costa” porque usted justo se suma al oficialismo cuando parecían mejorar las chances electorales del kirchnerismo y Massa se integraba a ese espacio.

-Tomo la decisión porque Alternativa Federal se atomizó por decisiones muy complejas, de posturas muy rígidas, de no haber podido avanzar en un proceso de primarias. Era un proyecto de minorías que no servía para nada, no lo veo potente a ese espacio. Tomé esta decisión en un escenario de fuerte polarización y cuando me la ofreció el Presidente.

-Circula un video en el que Macri lo criticaba fuerte hace un tiempo.

– La verdad no me quita el sueño.

.¿Pero lo vio?

– No, pero por supuesto me lo contaron. L o que pasa es que la Argentina gira siempre mirando al pasado y se siguen analizando los problemas con la lógica de los setenta o los procesos culturales de izquierda, que son muy nocivos para el país. Hay cosas que ya no se discuten en el mundo, el orden fiscal, que no se puede gastar más que lo que ingresa. Ahora los países controlan el ingreso de los pobres que vienen de otros lugares, es un mundo más egoísta, más duro, pero es el mundo real que uno debe comprender.

-¿Trabó buena relación con Macri?

-Una relación correcta. El acuerdo esta basado en el futuro, no en un comentario menor. Yo también puedo haber hecho comentarios en el marco de la política económica, pero lo importante son las coincidencias. Los dos creemos que se deben hacer reformas importantes.

-Los últimos vices tuvieron escaso volumen. A esto se suma que en el esquema actual el Gobierno se maneja con una mesa muy chica.

– La etapa que viene tiene que ser de mayor apertura, el esfuerzo que hizo el Presidente fue de apertura, me parece que es lo que viene. En los próximos cuatro años tiene la oportunidad de dejar un legado.

-¿Se ve en el esquema de poder?

– Voy a hacer mi tarea, que es la que conozco, tengo un conocimiento profundo del rol de vicepresidente. La luminosidad la debe tener el Presidente. El vice debe acompañar al presidente, ser un hombre responsable, sé cuáles son sus límites. El poder reside en el Presidente.

– Lo conoce a Alberto Fernández. ¿Tendrá autonomía de Cristina?

-No puedo hacer una valoración de ese tipo, pero la conformación de la fórmula tiene el peso del poder y los votos en la figura de la vicepresidenta. Y además la decisión la toma la vicepresidenta. Es una anomalía y el poder real de esa fórmula radica en Cristina Kirchner.

-¿Seguirá en el bloque del PJ?

– He renunciado a su presidencia y seguramente constituiré un bloque, trabajare en el Parlamento.

-¿Su monobloque se sumará al interbloque oficialista?

-No sé, voy a resolver los temas con la misma responsabilidad que hasta ahora.

-Usted ocupa un asiento en el Consejo de la Magistratura.

-Sí, en mi carácter de senador. Y no pienso renunciar. Para mi esta tarea culmina a fin de año y espero hacerlo con equilibrio y responsabilidad. Si alguien quiere plantear un debate esta la via judicial para resolverlo.

-¿Les resta votos el espacio de Lavagna y Urtubey?

-Yo no soy especialista .

-Pero es político.

– Ese proyecto tardó mucho en presentarse. La elección va a estar muy polarizada. Vamos a hacer una gran elección, estamos confiados.

-Sus diferencias con Cristina son tan fuertes que parecen personales.

No, son de visión política, de lo que significa el futuro argentino.

Kiwis y manzanas y su charla con Durán Barba

En su despacho Miguel Pichetto tenía cajas con kiwis de Sierra de los Padres y unas espectaculares manzanas de una variedad que se produce aquí para exportación, la “Pink lady”. Antes de la entrevista con Clarín, el senador había participado de la reunión de Gabinete: “Me invitó como un gesto para integrarme. Me sentí cómodo”.

-¿Después se reunió con el estratega electoral Jaime Durán Barba?

-Sí, es un hombre con una formación intelectual muy grande, tiene su estilo. Pero a mi me aceptan como soy.

-¿De qué hablaron?

-De los lineamientos de campaña. Algunas cuestiones técnicas, fue una charla muy breve.

-¿Se va a encuadrar en la campaña o dirá lo que piensa?

​-Tengo un discurso disruptivo, pero debo mantener mis convicciones. Deberé ser un actor enmarcado en una campaña y encontrar un punto de equilibrio entre las dos facetas.

