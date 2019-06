Alerta máxima en otro Dique Brasilero

El paredón de un dique se desplazó 56 cm en Barao de Cocais, ciudad del interior de Minas Gerais, estado del sudeste brasileño donde hace cinco meses colapsó una represa con desechos minerales dejando más de 260 víctimas fatales.

El corrimiento de 56 cm ocurrido este domingo fue 15 cm más pronunciado que el registrado el 3 de junio, el más acentuado ocurrido hasta el momento por la Agencia Nacional de Minería.

Defensa Civil mantiene el nivel 3 de inestabilidad de la mina Gongo Soco, de la compañía Vale, que es el de más alto riesgo de derrumbe.

Mientras tanto continúa el estado de alerta máxima en las localidades Barao de Cocais, Santa Barbara y Sao Gonzado do Rio Abaixo próximas a la mina de Gongo Soco.

El Cuerpo de Bomberos estima que el derrumbe del dique puede ser de forma gradual pero no descarta la hipótesis de un colapso abrupto.

El 25 de enero se precipitó el dique con desechos de la mina Córrego do Feixao, cercana a la ciudad de Brumadinho, también en el interior de Minas Gerais.

Por otra parte la minera Vale hasta el momento no se manifestó sobre el corrimiento de 56 cm en Gongo Soco pero informó que continúa realizando obras en Barao de Cocais para minimizar los efectos de un eventual derrumbe en ese complejo minero.

ANSA