Berlín, la capital de las obras inconclusas

La tradicional eficiencia alemana parece tambalear cuando se trata de la inauguración de grandes obras en Berlín, la capital reunificada que parece a punto de convertirse en la capital de las obras inconclusas. El castillo Hohenzollern, que debía ser inaugurado este año en el 250 aniversario del nacimiento del célebre científico Alexander von Humboldt, no abrirá sus puertas antes de 2020. Un retraso que se agrega al ya crónico de la apertura del gran aeropuerto internacional que llevará el nombre de Willy Brandt, mientras los alemanes ya parecen resignados a la ineficiencia que caracteriza la realización de significativas obras públicas en su capital.

En los planes iniciales, el Berliner Schloss -cuyas fachadas barrocas fueron realizadas “ex novo” sobre el proyecto del arquitecto del siglo XVIII Andreas Schuelter- debía abrir sus puertas en noviembre próximo.

El encargo de reconstruir el edificio, en el boulevard Unter den Linden a pasos de la famosa Alexanderplatz, había sido asignado al arquitecto italiano Franco Stella, luego de que en 2002 el Bundestag decidió el resurgimiento el edificio símbolo de la Berlín de Federico el Grande sobre las cenizas del gran Palast der Republik, sede del Parlamento de la DDR (República Democrática Alemana).

Se trataba de una mole en estilo soviético atroz y repleta de amianto (los berlineses lo llamaban con desprecio “Protz Palazt”), a su vez erigido en 1950 luego de la demolición de lo que quedaba del antiguo castillo de los Hohenzollern. Un proyecto controvertido, impugnado en su tiempo por la prensa como metáfora en la que retumban todas las frustraciones de los alemanes y que costó 600 millones de euros.

Quizá por eso Angela Merkel se mantuvo alejada de la ceremonia de colocación de la primera piedra, que tuvo lugar el 12 de junio de 2008. Los trabajos siguieron adelante trabajosamente, pero ahora llegó el mazazo: el castillo no abrirá al menos hasta 2020 y ni siquiera parcialmente.

Problemas con las instalaciones antiincendio, de calefacción y refrigeración trastocaron el cuadro de marcha. El problema es que los fondos son con cuentagotas.

Una situación embarazosa para los berlineses que hace dupla con la “historia infinita” de la nueva estación aérea de Berlín: el aeropuerto debía inicialmente ser inaugurado en 2012 pero ahora está en riesgo incluso la fecha de octubre de 2020.

Y también aquí una historia de retrasos, ineficiencias, negligencias y olvidos que incomodan mucho a los berlineses y a los alemanes en general, cuya capital no puede todavía disponer de un aeropuerto internacional que esté a la altura de los de otras importantes capitales. El talón de Aquiles de la estructura aquí también es la instalación antiincendio.

