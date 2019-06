El desnudo artístico de Thelma Fardin con un profundo mensaje feminista

Su pasión por la escritura y la historia de un proceso de sanación que quiso contar, la llevaron a escribir su libro El arte de no callar, y a seguir difundiendo un mensaje de fraternidad en las redes sociales.

A tono con esto, la actriz se sacó una selfie en frente del espejo, sentada en el piso y totalmente desnuda, y escribió un párrafo de la poeta Alejandra Pizarnik

“Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres. De aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero”, reza el texto.

