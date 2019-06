Los hinchas aún creen en Messi, pero dudan de Scaloni

El negativo estreno de Argentina en Copa América puso en una situación crítica a los de Lionel Scaloni. Y eso también preocupa a los hinchas que ya se encuentran en Belo Horizonte. Mientras esperan el duelo ante Paraguay de este miércoles en el estadio Mineirao (21:30), los fanáticos son cosncientes que el panorama se complicó y que no hay otra alternativa que conseguir la victoria para seguir soñando. Para ello, se encomienda a Lionel Messi, en el que confían en las buenas y las malas.

“Podíamos perder contra Colombia porque es una de las selecciones más fuertes del continente. Lo que sí me sorprendió fue la falta de actitud. Se gana con juego, pero Argentina regaló el primer tiempo, no nos dedicamos a jugar. Se buscó por dónde no se debía buscar. A Agüero le tiraban pelotazos ante dos defensores que son unas bestias.Ángel Di María casi no tocó la pelota… buscamos por dónde no debíamos”, comenta Rodrigo Marcos a AS en el frontis del Hotel Hilton Garden.

Mariano Lynch, su amigo, plantea posibles cambios. “(Rodrigo) De Paul o Matías Suárez por Di María para liberar a Nico Tagliafico”, dice.

“Hay muchos jugadores nuevos que recién están empezando en la Selección y a veces puede ser una responsabilidad mayor hacer mal las cosas teniendo a Leo Messi en el equipo. A ellos no hay que caerles”, argumenta Marcos, que deja en claro su opinión sobre el juego.

“Scaloni no me convence. Soy de Boca, quizás pienso en el futuro en el ‘Muñeco’ Gallardo, pero no sé si sea el momento ahora. Yo creo que no asumió ahora porque es inteligente. Es una ‘papa caliente’. Yo creo que a Scaloni le dijeron algo como ‘Bueno, si te va bien, excelente y sino, nadie se va a acordar’. No tengo nada contra él, ojalá nos saque campeones de la copa, pero es una movida dirigencial que por méritos. No es por desprestigiarlo, pero por su trayectoria no es un técnico para la selección argentina. Es como que a Brasil, que es el pentacampeón del mundo, lo dirige alguien sin experiencia”, dice.

“El juego de la selección no me seduce. En el Mundial tampoco me sedujo y nos dejamos llevar por pinceladas. No tenemos un buen juego pero cuando el balón lo toma Messi todos nos ilusionamos. Ahora, él tiene una carga muy grande. Yo soy maradoniano por una cuestión de gustos, pero Leo es el mejor del mundo y lo demostró otra vez este año, pero al lado no tiene a los jugadores de élite que tiene en Barcelona. Él los apoya y nunca lo va a decir, pero no es el Barcelona. Y es entendible que no pueda solo. Pero de todas formas lo apoyamos y confiamos en él”, sentencia.

