Una persona cada 3 en el mundo sin agua potable segura

Una persona de cada tres en el mundo no tiene acceso al agua potable segura, reveló el informe “Progress on drinking water” de Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apunta sobre las desigualdades en el acceso al recurso.

“Más de la mitad del mundo -denuncian- no tiene acceso a servicios higiénico-sanitarios seguros”. El “mero acceso al agua no basta. Si está sucia o es insegura no estamos ayudando a los niños a nivel global”, afirmó Ann Taylor, de Unicef.

“Si el agua no está limpia, no es segura para beber o está demasiado lejos para conseguirla, y si el acceso a los servicios higiénicos es limitado, entonces no estamos trabajando en favor de las nuevas generaciones”, agregó.

Según el informe, unos 2.200 millones de personas a nivel mundial no disponen de servicios para el agua potable, y 4.200 millones no disponen de servicios higiénicos seguros.

Para 3.000 millones, además, no es posible siquiera lavarse las manos con agua y jabón en su casa.

Según Unicef y la OMS, “si se hicieron progresos significativos para el acceso universal básico al agua, todavía hay grandes diferencias en la calidad de los servicios proporcionados”.

“Si los diversos países fracasan en sus esfuerzos por garantizar agua segura y servicios higiénico-sanitarios -advirtió Maria Neira, Director Department of Public Health de la OMS- seguiremos viviendo junto a enfermedades que desde hace tiempo deberían estar en los libros de historia, como la diarrea, el cólera, el tifus, la hepatitis A y enfermedades tropicales olvidadas”.

“Invertir en agua, sanidad e higiene es ventajoso para la sociedad desde múltiples puntos de vista y es una base esencial para la salud pública”, concluyó.

ANSA