Alberto Fernández “La solución no es andar persiguiendo a los que se fuman un porro”

El candidato a Presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, opinó este martes sobre la política de drogas que podría tener su gobierno en un eventual triunfo en las elecciones presidenciales de este año y se manifestó a favor de rever la penalización de la tenencia de cannabis, actualmente castigada por la ley de drogas. En ese contexto, remarcó que la actual forma de lucha contra el narcotráfico “es un rotundo fracaso”.

Fernández consideró que la marihuana es una sustancia incluso menos nociva que el tabaco y dijo que “la solución” para combatir las adicciones no es perseguir fumadores de marihuana.

“Hemos intentado con la guerra contra el narcotráfico una y mil veces y no hemos resuelto el problema de las adicciones. Las adicciones tienen distintos niveles, según dice la ciencia médica; adicciones que son más dañinas que otras para la salud humana. Pero algunas drogas son hasta menos nocivas que el tabaco, que circula libremente entre nosotros y mata a mucha gente de cáncer”, dijo el candidato que llevará como vicepresidente a Cristina Fernández de Kirchner.

Consultado sobre la cuestión en el programa “Pasaron cosas”, de Radio con Vos, a partir de la repercusión que tuvo una nota de Infobae en la que la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, admitió que usa cannabis, Alberto Fernández amplió: “Yo creo que ahí también tenemos que dar una respuesta sensata. La solución no es andar persiguiendo a fumadores de porro de marihuana. La solución es actuar con otra sensatez. Hemos corroborado hasta aquí que persiguiendo como perseguimos sólo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor, que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco, que lo hace cotidianamente”.

Fernández pidió “revisar” la política de drogas “porque tal como funciona no funciona y esto que yo digo lo dice Naciones Unidas”. Además, el candidato de Frente de Todos aclaró que cuando se manifiesta en favor de cambiar la ley de drogas para no perseguir al consumidor, no se refiere a sustancias consideradas “duras” como la cocaína o las drogas sintéticas: “No hablo de las drogas duras, ni de las drogas artificiales, estoy hablando puntualmente de la marihuana, denominada droga blanda. Es algo que recomienda Naciones Unidas, que lo ha explicado en más de un trabajo en los últimos años”.

Resaltó que hace 35 años que enseña Derecho Penal “y desde hace 30 años discutimos el castigo de la tenencia de estupefacientes en términos teóricos”. En ese sentido fue enfático: “Corroboramos el enorme fracaso de esta política. La verdad es que la guerra a las drogas ha fracasado“.

Los periodistas le preguntaron si consideraba una buena alternativa la política de regulación del cannabis que desde 2015 implementó Uruguay (el Estado del país vecino tiene el monopolio de la producción de marihuana y la vende en farmacias y permite el autocultivo personal o a través de clubes de membresía), a partir de la iniciativa del ex presidente de ese país José “Pepe” Mujica. Si bien no se opuso a la idea, Fernández fue cauteloso y dejó abierto el debate. “Debemos discutir el programa uruguayo. (La cuestión de la marihuana) Está instalado en la sociedad y hay que discutirlo. Por el mismo motivo que hay que discutir el aborto. No se resuelve negándolo. Se resuelve hablando del problema. Debemos buscar una solución. Está claro que la solución que tenemos hoy no hay resuelto nada“. MSN