La confesión íntima de Ángela Torres

Ángela Torres realizó una fuerte confesión íntima respecto a su parecer sobre las diferencias entre el poliamor y la monogamia, y cuál prefiere de los dos.

La actriz dialogó con sus seguidores de Instagram, red social en la que abrió las preguntas de su sección de historias para ser consultada por ellos sobre cualquier tema y a modo de juego.

“¿Qué pensás del poliamor?”, le preguntó un usuario. Sobre la foto de un imponente paisaje, Torres no tuvo temor en contestar.

“Me siento mucho más identificada con el poliamor que con la monogamia”, indicó al comienzo de su respuesta.

“Creo que está en cada uno, es muy personal. Aprender a amar con libertad me parece maravilloso. Amar sin miedos, siendo y dejando al otro ser”, sentenció la hija de Gloria Carrá, junto con un emoji de un corazón de color violeta.

El primer novio de Ángela que se conoció públicamente fue Renato “Tato” Quattordio, actor con el que trabajó –cuando ya estaban separados- en Simona, la tira que salió al aire por la pantalla de El Trece durante el 2018. “Yo estaba muy enamorada. Me enamoré medio de manera platónica de él. Sufrí muchísimo e hice de todo para conquistarlo, estuve como tres años remando en dulce de leche. Lo logré, pero después me di cuenta que no es para nada sano comportarse así, que no está bueno. Estuvimos dos años bien y después él me terminó confesando que nunca me quiso, una cosa medio extraña“, reveló la actriz en abril de este año en el programa de Andy Kusnetzoff. Sin embargo, aclaró que ahora se quieren como amigos y que se llevan bien. “Nos queremos mucho y nos respetamos. Hablamos y pudimos aclarar muchas cosas. Está todo bien y hasta fue divertido trabajar juntos”, declaró.

Luego, se la vinculó sentimentalmente con Agustín Casanova, compañero de elenco de esa misma ficción de Pol-ka y cantante del grupo de cumbia pop uruguayo Márama. Circularon fotos de ellos juntos varias veces en las redes sociales y le habrían dicho que estaban viviendo un romance a su círculo íntimo, aunque nunca lo confirmaron ante la prensa y siempre aseguraron estar solteros.

