La palabra del representante de Gareth Bale: ¿se va del Real Madrid?

El futbolista Gareth Bale se convirtió en un problema para Real Madrid, entidad que no sabe como deshacerse del atacante galés. Pese a ello, en las últimas horas el representante del delantero galés, Jonathan Barnett, declaró que su jugador no saldrá cedido de la entidad merengue, al asegurar que “hay más posibilidades de que yo gane en Ascot”.

Asimismo, aseguró que “es muy improbable la opción de firmar por el Manchester United”. “Las cesiones no están en el menú. Hay más posibilidades de que yo gane en Ascot a esta opción. No se va a producir”, agregó Barnett en diálogo con Sky Sports en el marco de las carreras de caballos de Ascot.

“Una cesión no ocurrirá porque no quiere salir cedido. Tiene en España una vida encantadora, y un hogar como para dejarlo todo. Tendría que pasar algo excepcional y eso no es una cesión. Obviamente su situación en el Real Madrid no ha mejorado”, continuó el representante haciendo referencia a los fichajes del conjunto merengue de cara a la próxima temporada.

En cuanto a las posibilidades de que su jugador recale en el cuadro de Old Trafford, el representante fue contundente: “Podría encajar y hacerlo muy bien”. No obstante, aseguró que dicho fichaje es complicado. “Es muy improbable que se pueda producir”, sentenció Jonathan Barnett.

Semanas atrás André Villas-Boas, entrenador del Olympique de Marsella, se refirió al futuro del británico en una entrevista con Marca. “Es un momento difícil para él. Yo no quiero opinar mucho porque no estoy enterado de toda la situación. Para mí era un jugador fundamental, hacía tanta diferencia en los partidos que le dábamos un poco más de libertad. El currículum de Gareth y lo que ganó con el Real Madrid habla por sí solo, las Champions, la manera en la que impactó en esas finales”, analizó el técnico.

Luego, reconoció que la afición del Real Madrid no está contenta con el desempeño del ex Tottenham Hotspur. “Obviamente se nota el desagrado de la grada con Gareth y de Gareth con la grada, pero son cosas de la dinámica de exigencia del Real Madrid que pueden pasar. Le está pasando a él y le ha pasado a muchos otros y es difícil de sobrepasar. No sé lo que puede pasar”, sostuvo.

Asimismo, André cree que Gareth no estuvo a la altura de la Casa Blanca ya que nunca pudo sentirse cómodo en el sistema de juego. “El Real Madrid tiene jugadores top mundiales y siempre es difícil adaptar un sistema a un jugador solo. No hay duda de que es un jugador excepcional, que puede aportar a cualquier equipo top. Yo le daba libertad total, jugaba de punta con Adebayor en un 4-4-2 clásico”, manifestó.

El Intransigente