No más relojes. No más horarios: Una isla noruega quiere abolir el tiempo

Los relojes ya no van a ser necesario, el tiempo desaparecerá en la pequeña isla noruega Sommar, al norte del Círculo Polar Artico, donde hay días y noches eternas, según las épocas del año.

La isla, de unos 300 habitantes, pasa dos meses enteros en completa oscuridad durante el invierno, mientras que durante el verano recibe 24 horas de luz del día.

El sol no se ha puesto en Sommar desde el 18 de mayo y no está previsto que lo haga hasta el 26 de julio.

“Cómo puedes adivinar la hora del verano cuando no hay noche? Bueno, esta es exactamente la razón por la que estamos haciendo esto”, escribieron en la página de Facebook de Time-Free Zone.

“Aquí, en la zona franca de Sommar disfrutamos cada minuto del sol de medianoche y sí, un café con amigos en la playa a las 2 de la mañana es algo normal”, detallaron.

La campaña entregó una petición al diputado de la localidad, Kent Gudmundsen, la semana pasada.

El Parlamento Europeo votó en marzo para detener el cambio de horario de verano -aunque los Estados miembros tienen que decidir ahora entre hacer permanente la hora de verano o la de invierno- y Noruega está considerando hacer lo mismo.

Los habitantes de Sommar consideran que los horarios son un estorbo en su día a día, que siempre es o en luz plena o total oscuridad, por lo que han decidido eliminarlos. En mayo tomaron esa decisión única en el mundo en un asamblea y, según informó este miércoles la cadena pública de radiotelevisión de Noruga NRK, el acuerdo se concreta con la abolición de la rigidez en la medición del tiempo.

“En mitad de la noche, eso a lo que la gente de la ciudad podría llamar dos de la mañana, puedes ver a niños jugando al fútbol, a gente pintando sus casas o cortando el césped y a adolescentes nadando”, apunta el impulsor de esta idea, Kjell Ove Hveding, entrevistado por CNN en inglés. “Nuestro objetivo es proporcionar la máxima flexibilidad, 24 horas al día y siete días a la semana. Si quieres cortar el césped a las cuatro de la madrugada, hazlo”, apunta. Casi todos los habitantes están de acuerdo pero hay algunos residentes que se muestran dudosos. En declaraciones a RK, la recepcionista de un hotel apunta que se trata de una idea “emocionante”, pero muestar cierto escepticismo. “Será un desafío para los huéspedes en cuanto a los horarios de registro de entrada y de salida, y los de apertura del bar y el restaurante”, añadió. Cómo vivir sin tiempo, se preguntó.

Los turistas que lleguen a la isla deberán colgar sus relojes en un puente que separa a la isla del resto del municipio al que pertenece, Tromso. Pero la medida debe ser presentada en el Parlamento nacional (Storting).

ANSA