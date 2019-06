Paulo Londra será parte del próximo disco de Ed Sheeran

El anuncio del lanzamiento del nuevo disco de Ed Sheeran, No.6 Collaborations Project, fue todo un suceso a nivel mundial entre sus fanáticos, que esperan con ansias el 12 de julio para tenerlo entre sus manos.

Claro que, más allá de la lógica emoción entre sus seguidores, la noticia que el propio artista británico difundió a través de su cuenta de Instagram representó una sorpresa aún mayor para el público argentino, ya que entre los artistas que lo acompañarán aparece Paulo Londra.

El trapero, que ya había colaborado con Becky G en su tema “Cuando te besé”, y con Steve Aoki en el Lollapalooza, será parte del tema “Nothing on you”, uno de los 15 que componen la placa.

“Guenoooo había una sorpresita que ya está loco jajjaja. Lo que puedo decir en este momento es que los sueños se cumplen y muchas gracias a @teddysphotos por darme la oportunidad de dejarme hacer lo que hago en su álbum. Emocionau jajaja”, expresó el artista nacional en sus redes, exultante por la noticia.

Vale destacar que el trabajo discográfico del artista británico también contiene la canción “I don’t care”, que el cantante grabó junto aJustin Bieber. Además están Camila Cabello y Cardi B, Chance de Rapper, Eminem & 50 cent, Skrillex y Bruno Mars, entre otros tantos.

Una confirmación, en definitiva, de que el argentino se empieza a codear con los grandes nombres a nivel mundial, lo que le dará un impulso, seguramente, a su reciente disco Homerun.

El listado completo es el siguiente: “Beautiful People” con Khalid; “South or the Border” junto a Camila Cabello & Cardi B; “Cross me” con Chance The Rapper & PNB Rock; “Take me back to London” con Stormzy; “Best part of me” junto a Yebba; “I don’t care” con Justin Bieber; “Antisocial” junto a Travis Scott; “Remember the name” con Eminem & 50 cent; “Feels” con Young THUG & J Hus; “Put it all on me” junto a Ella Mai; “Nothing on you” con Paulo Londra & Dave; “I don’t want your money” con H.E.R.; “1000 nights” junto a Meek Mill & Boogie Wit da hoodie; “Ely to break my heart” con Skrillex y “Blow” junto a Bruno Mars & Chris Stapleton.

