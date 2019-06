¿Qué busca Scaloni sacando a los históricos?

-Estuviste en el proceso anterior, ¿qué debe hacer el entrenador cuando no se tiene un debut deseado en competencias importantes: no tocar mucho o cambiar? En el Mundial de Rusia, a Sampaoli no le fue bien haciendo muchos cambios…

-La respuesta la estás dando vos. ¿Era esa la pregunta?

-Entonces no vas a cambiar mucho…

-Conviene hacer lo que el entrenador crea oportuno.

-¿Pero influye esa mala experiencia previa a la hora de decidir esta vez qué hacer?

-No, hay que hacer lo que el técnico crea oportuno. Si cree que deben jugar lo mismos, jugarán los mismos; y sino, hacer cambios Pasa por el convencimiento y la convicción, por lo que el DT crea y vea. Y eso es lo que vamos a hacer.

En ese corto ida y vuelta con Clarín en el cierre de su conferencia de prensa en el Mineirao, Lionel Scaloni le puso su firma al equipo que pondrá este miércoles desde las 21.30 ante Paraguay, en su segunda presentación en el grupo B de la Copa América. Después de jugársela con los históricos en Salvador de Bahía contra Colombia en ese debut fallido del sábado con derrota por 2-0, el entrenador de la Selección decidió mover algunas piezas fuertes en su tablero y darle su impronta a la formación.

No quiso confirmarla, como suele hacer siempre. “Hay que esperar a un par de jugadores que no están al cien por ciento. No tengo dudas. Los cambios son por las búsquedas. Y lo que buscamos es lo del segundo tiempo del otro día, donde se vio a la Argentina que queremos”, dijo el rosarino de 41 años. Y agregó: “Voy a poner a los jugadores que creo que van a interpretar mejor el partido”.

Milton Casco entrará por Renzo Saravia en el lateral derecho. Roberto Pereyra lo hará por Guido Rodríguez en el medio. Y saldrán dos peso pesado: Angel Di María y Sergio Agüero, por Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, respectivamente. Jugó fuerte sobre el paño Scaloni. “Ángel y Sergio son importantes, pero los demás también y todos están en la misma consideración para jugar”, se limitó a explicar el entrenador, siempre sin confirmar que los sacará.

¿Qué busca con las variantes? Como primera medida, vuelve a ubicar a su doble cinco predilecto: Giovani Lo Celso-Leandro Paredes. Menos marca, pero más juego. “Necesitamos que los volantes lleguen más”, argumentó. Con el ingreso del Tucu Pereyra por la derecha, lo corre al mediocampista del Betis al centro. “Gio se ubicará en una posición que le sienta más cómodo, a él y al equipo”, expresó Scaloni.

Pereyra es justamente quien está entre algodones. Desde el jueves se venía entrenando de manera diferenciada por una molestia en la zona inguinal. Recién este martes lo hizo a la par del resto y por eso la prudencia del cuerpo técnico. Si no presenta inconvenientes, jugará. “Pereyra llega más y tiene pase entre líneas”, contó sobre el otro mediocampista, del Watford de Inglaterra.

Lautaro viene metiendo presión en cada práctica. Es el goleador del ciclo Scaloni con cuatro tantos en siete presentaciones. Al DT le encanta, pero de entrada prefirió inclinarse por el Kun, a quien terminó trayendo a Brasil por su impresionante actualidad en el Manchester City a pesar de nunca haberlo citado anteriormente con la excusa de que ya lo conocía y “necesitaba probar otros nombres”. “Lautaro garantiza trabajo, tiene remate y presencia en el área, que es lo que necesitamos”, lo elogió el técnico. Cuestión de gustos, a Scaloni lo seduce más el del Inter y está vez le dará la chance de ser titular al lado de Lionel Messi en el ataque.

¿Será cierto el fastidio de Agüero porque en la charla previa a dar la lista de 23 Scaloni le habría prometido un lugar asegurado entre los 11 y después de 79 minutos lo saca? “Al que sale no le gusta salir, es lógico A mí me pasaba cuando era jugador. Pero son los primeros en sumar”, contestó el DT al ser consultado sobre si charla individualmente con los que salen.

Eso sí, el esquema 4-4-2 no cambiará: “Cuando no tenemos la pelota hay que llenar el ancho de la cancha y por eso jugamos con dos líneas de cuatro“, destacó. Y sentenció: “Es como que aún no empezó la Copa para nosotros. Hay tiempo para nosotros todavía”. Con un equipo con su sello, la Argentina de Scaloni busca abrir los ojos en tierras brasileñas.

MSN