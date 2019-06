La morbosa pregunta a Sol Pérez por la muerte de su abuela

Sol Pérez estuvo en el programaPamela a la Tarde (América TV) para participar en Dilema, el gameshow interactivo que incorporó recientemente Pamela David para reforzar su ciclo. Sin embargo, una de las preguntas que le hicieron a la ex “Chica del Clima” generó polémica en la red.

Dilema es un gameshow periodístico interactivo en el que el público juega en vivo y en directo a través de sus celulares, anticipando las respuestas de los famosos a un cuestionario sin concesiones sobre los dilemas que tuvo o podría enfrentar en su vida.

Luego de responder qué hizo cuando vio el fantasma de una mujer en su casa, Sol Pérez debió enfrentarse a una nueva pregunta, esta vez muy dolorosa para ella y su familia.

“Este es un dilema muy duro, me imagino que lo debes sentir y mucho. Fue hace algunos años, donde sufriste una tragedia. A tu familia la llamaron de un hospital, te dicen que está tu abuela, fuiste, convencida de que estaba internada y lo que no te dijeron es que ya estaba muerta y que esa persona que la atropelló había huido y no se sabía nada de él”, arrancó diciéndole Pamela a Sol.

“El responsable la abandonó, la dejó tirada y se murió. Curiosamente las cámaras que fuiste a buscar no grabaron ese momento “, siguió, y luego lanzó la pregunta bomba: “¿Qué hiciste cuando supiste que quién atropelló a tu abuela no se detuvo?”.

Tras la pregunta, llegaron las opciones: A) Buscaste testigos en las redes. B) Hiciste un escándalo en un juzgado. C) Te paralizaste y no hiciste nada. D) Llamaste por teléfono al culpable.

Segundos después, la conductora le pidió a sus televidentes que votaran la respuesta que creían correcta a través de la app del programa.

Finalmente, Sol respondió que consiguió el teléfono del culpable y lo llamó.

Ya con la respuesta correcta, Pamela le preguntó cómo estaba la causa. “No, lento, cualquier cosa. El hombre a los tres meses pidió el auto como si hubiera atropellado una bolsa de basura. Por la velocidad que venía muy rápido. Pasó en rojo y no vio a mi abuela que estaba cruzando”, dijo Sol.

Pero la ex Chica del Clima no pudo contener las lágrimas cuando le mostraron una foto de su abuela. “Esto nos destruyó como familia. No volvés a ser la misma persona”, expresó totalmente conmovida.

Luego, la conductora pidió un corte para que Sol “se recuperara”.

La situación fue comentada en las redes, causando polémica sobre si estaba bien o no hacer una pregunta de este calibre en un juego. Algunos usuarios tildaron de “morbosa” a Pamela por la pregunta y por conseguir que Pérez se quebrara.

Una de las famosas que se indignó fue Tamara Pettinato, quien a través de sus historias de Instagram expresó: “¿Le mataron a la abuela realmente y hacen un juego con eso?”.

Vale señalar que en agosto de 2017, Sol recordó a su abuela en ShowMatch, donde realizó un desgarrador relato de lo sucedido. “Es una situación horrenda, ojalá algún día se haga justicia, aunque no hay”, dijo entonces.

