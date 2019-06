Napoli va por James Rodríguez

Napoli le apunta al colombiano James Rodríguez, por quien Bayern Munich no hizo uso de la opción de compra y debería volver a Real Madrid en la próxima temporada.

El interés del subcampeón del “Calcio” en el goleador “cafetero” del Mundial de Brasil 2014 fue confirmado por el presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, dispuesto a darle el gusto al entrenador Carlo Ancelotti.

“James es un deseo de Ancelotti. No se si responde a nuestras necesidades de juego, pero el técnico lo conoce bien y dice que puede ser útil y aunque resulte muy caro, seguiremos adelante”, aseguró el dirigente.

En diálogo con Radio Kiss Kiss, De Laurentiis confirmó las negociaciones con Real Madrid por el delantero al que Ancelotti dirigió en sus épocas como DT del equipo “merengue” y también durante su paso por Bayern Munich.

“Rodríguez es posiblemente una de las opciones en ataque que estamos evaluando con el apoderado y amigo Jorge Mendes. Si no prospera esa opción, hablaremos con Mino Raiola por (el mexicano Hirving) Lozano (del PSV Eindhoven)”, aclaró.

“Escucho decir a muchos, vamos por los dos, pero no exageremos”, pidió De Laurentiis, según el cual Napoli no está económicamente en condiciones de sumar a ambos jugadores en el próximo mercado de pases.

“No vamos a contratar a dos delanteros para que después no jueguen porque tenemos jugadores en ese puesto como (el polaco Arkadiusz) Milik, (el belga Dries) Mertens y (Lorenzo) Insigne, que son extraordinarios”, destacó.

“Siempre dije que para poder comprar, primero tenemos que vender”, completó De Laurentiis, quien apaciguó el entusiasmo de los aficionados del Napoli aclarando que “por el momento estamos en una etapa de estudio del mercado”.

“A partir del 1 de julio vamos a profundizar las negociaciones”, prometió el presidente del Napoli, dispuesto a darle el gusto a Ancelotti con Rodríguez, pero dubitativo cuando le preguntan si también llegará el griego Kostas Manolas.

“Debemos cotejar primero si su personalidad es compatible con nuestro vestuario y si la cláusula de rescisión de su contrato no es demasiado alta para un jugador de su edad”, dijo sobre el zaguero de la Roma de 28 años.

De Laurentiis confirmó la partida del español Raúl Albiol, quien reconoció no estar interesado en seguir en Napoli, y destacó: “Hay presidentes de algunos clubes que quieren comprarme jugadores por la mitad de lo que me vendieron otros”.

De paso recordó que en su momento “con Real Madrid nos pusimos de acuerdo en sólo tres minutos por el pase del argentino Gonzalo Higuaín”, por el cual Napoli pagó en su momento 37 millones de euros más bonificaciones.

Un negocio redondo, pues el “Pipita” pasó luego de tres temporadas (en las que se convirtió en el máximo artillero histórico en un campeonato italiano con 36 festejos) a Juventus a cambio de 90 millones de euros.

Pocos le perdonaron la “afrenta” al hoy delantero de Chelsea, que observa por televisión la Copa América de Brasil en la que Argentina arrancó con el pie cambiado y perdió 2-0 en el estreno con la Colombia de James Rodríguez.

Mientras la “albiceleste” de Lionel Messi intenta enderezar el rumbo en el torneo y la “cafetera” busca asegurar su presencia en cuartos por anticipado, Napoli desoja la margarita y programa su pretemporada.

Pretemporada que anticipa dos amistosos con el Barcelona de Messi durante una gira por Estados Unidos, según anticipó De Laurentiis, quien anticipó que se jugarán el 7 de agosto en Miami y tres días después en Detroit.

