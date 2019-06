Duhalde ratificó que le ofrecieron dinero a Lavagna para que baje su postulación

En el día de hoy Eduardo Duhalde ratificó sus dichos de la semana pasada cuando afirmó que a Roberto Lavagna, precandidato presidencial por el espacio Consenso Federal 2030, le ofrecieron dinero para convencerlo de que desista de presentarse en las próximas elecciones, a las que irá acompañado por Juan Manuel Urtubey.

“Existieron ofrecimientos. A él personalmente no, pero lo comento porque ha pasado. Es más, le ofrecieron a Barrionuevo para que maneje el tema gremial. Fue para que no se presente. Yo sé que pasó, me consta porque me lo comentaron”, había manifestado en aquella oportunidad durante una entrevista radial.

Fue en la Justicia donde el expresidente ratificó el presunto hecho luego de haber sido citado en calidad de testigo por el fiscal federal Jorge Di Lello. Una vez que se encontraron en el despacho de éste, aseguró que fueron punteros políticos quienes le hicieron llegar la propuesta al exministro de Economía de Néstor Kirchner.

Sin embargo, el exgobernador bonaerense manifestó desconocer la identidad de aquellos así como a qué sectores políticos o económicos podrían pertenecer. Tal y como lo informó El Intransigente, Eduardo Duhalde estaba citado para prestar declaración para mañana martes ante el representante del Ministerio Público Fiscal.

No obstante, el ahora devenido en asesor de Roberto Lavagna, decidió adelantar para hoy su asistencia y, de manera espontánea, se presentó cerca del mediodía en el quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py. Luego de que finalizara el encuentro, fue consultado al respecto por los medios de prensa que se encontraban allí.

Afirmó que las declaraciones emitidas anteriormente sobre este tema las realizó debido a que esa información “andaba circulando entre amigos empresarios y políticos”. A continuación, hizo la aclaración de que desconocía quién o quiénes pudieron haber sido específicamente los que habrían formulado ese ofrecimiento.

Por otra parte Jorge Fontevecchia también declaró como testigo ya que fue él quien informó sobre este supuesto episodio. Y se espera que el próximo martes sea el propio Roberto Lavagna quien declare ante el fiscal que lleva adelante la investigación y pueda confirmar o refutar este aparente oferta monetaria.

El Intransigente