El regalo de aniversario que le hizo Maluma a su novia

Contra muchos pronósticos Maluma y su novia, Natalia Barulich cumplieron dos años de relación el fin de semana, de manera tal que el artista urbano quiso homenajearla con un excéntrico regalo que reafirme el amor que siente por la modelo que conoció en la grabación del videoclip de “Felices los 4”.

En reglas generales Maluma intenta no mostrar mucho sobre su relación en redes sociales, que sí aprovecha para mostrar adelantos de la gira que lleva por Europa y su día a día. Pero de vez en cuando se toma “permisos” para mostrar lo enamorado que está de su pareja.

En redes sociales circuló un video del regalo de Maluma para Natalia: hizo un camino de rosas rojas que llegaba hasta una habitación donde había un enorme ramo de flores del mismo color junto a una foto de ambos y un mensaje en forma de diploma cuyo contenido no fue revelado.

En su cuenta de Instagram la también DJ de origen cubano le dedicó un tierno post al cantante de “Mala Mía” por los dos años de relación. La respuesta de Maluma no se hizo esperar y contestó con un montón de emojis graciosos. Recordemos que Natalia acompaña al astro del reggaetón en la gira 11:11 que lo ha llevado por distintos países de Europa.

En muy poco tiempo Maluma ha alcanzado niveles de fama insospechados por él mismo, ahora que se encuentra de gira promocionando su más reciente álbum 11:11 ha revelado lo más extraño que le ha pasado estando de tour. El colombiano llegó a la habitación asignada y se consiguió con un par de extraños.

Así lo dio a conocer en una entrevista que concedió a la revista Paper donde apareció en la tapa. “No estaban pensando en nada malo ni obsceno, solo estaban allí sentadas pensando en que querían una foto conmigo”, dijo sobre las personas a las que se consiguió en su cuarto.

“Pero lo más loco es cómo consiguieron entrar en la habitación, algo que todavía no he descubierto. Me hice un par de fotos con ellas y se fueron, aunque no querían hacerlo”, agregó Maluma. Naturalmente, es comprensible que las fanáticas no quisieran irse de la habitación de su ídolo pero no pusieron mucha resistencia.

