Jorge Lanata habló de la salud de Florencia Kirchner

En la cuarta edición del ciclo “Periodismo Para Todos” (PPT), el periodista Jorge Lanata habló sobre el mapa político de las candidaturas tras el cierre de listas el sábado 22 de junio, y abordó además la situación de salud de Florencia Kirchner, que se encuentra en Cuba recibiendo un tratamiento médico.

El conductor de PPT consideró que la salud de la hija de la expresidenta “se convirtió en un tema judicial y político. Florencia está procesada en los casos Hotesur y Los Sauces, ambos vinculados a los negocios familiares”, sostuvo en el programa que se emite los domingos por eltrece.

Al respecto, el conductor detalló este domingo que la Justicia pidió la intervención del Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte, analizó la documentación que presentó el abogado defensor, Carlos Beraldi, y señaló que hay “algunas contradicciones” entre los informes de profesionales cubanos y argentinos.

“El dictamen marca algunas contradicciones. Dice que en un informe escrito por los cubanos se afirma que padecía ‘atrofia cerebral’, pero enviaron imágenes de una resonancia en la que los peritos argentinos no pudieron ver ningún signo. También destacan como extraño que en la tomografía de hígado se describe un ‘lóbulo derecho hepático prominente que llega hasta la cresta ilíaca’, pero en la ecografía abdominal hecha en el Otamendi el año pasado no existía esto. Los peritos creen que algo así no puede haberse desarrollado en tan poco tiempo”, apuntó el fundador de Página/12 y Crítica de la Argentina.

Respecto al diagnóstico, Lanata aseguró que, de acuerdo al informe del equipo argentino, las patologías de la hija de Cristina Fernández de Kirchner”no impedirían” que pueda viajar y continuar su tratamiento en el país. “El diagnóstico cubano sostiene que Florencia padece ‘estrés postraumático y linfedema’, una especie de hinchazón en las piernas, pero ninguna de esas afecciones pudo ser corroborada por el equipo argentino. La conclusión del informe es que las patologías que denuncia no le impiden el traslado en avión y que podría realizarse el tratamiento en el país”, expresó.

En la cuarta emisión del ciclo, el periodista ironizó además sobre el armado de listas de las distintas agrupaciones políticas que participarán en primer lugar de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Finalmente se cerraron las listas y quedó más gente herida que en la última temporada de Game of Thrones”, señaló al referirse a cómo se conformaron finalmente las candidaturas de cada frente.

“Vamos a gastar 4 mil millones de mangos en una elección en la que ya está todo elegido”, dijo Jorge Lanata sobre las PASO.

“Aparte de paridad de género, que obliga a las listas a tener la mitad de mujeres, hay paridad ideológica: armar la lista de candidatos es más difícil que armar una lista de casamiento. A quién sentás con quién, incluso cuando hacen el trencito: una mujer, un hombre, un abortista, un antiabortista, un mano dura, un mano blanda, un ultraliberal, un gradualista”, bromeó.

En ese sentido, el conductor cuestionó el excesivo gasto que representa al Estado las PASO siendo que ningún candidato a las fórmulas presidenciales irá a internas. “Tenemos 30% de pobreza, más de diez puntos de desempleo y vamos a gastar 4 mil millones de mangos en una elección en la que ya está todo elegido”, criticó.

