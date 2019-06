La UCR presentará un proyecto para suspender las PASO presidenciales

Un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical presentará formalmente una iniciativa con el fin de suspender las elecciones primarias presidenciales, que están programadas para el 11 de agosto. La medida apunta a la reducción del gasto público considerando que dentro de los espacios no se define ninguna interna.

“Vamos a impulsar en el Congreso una iniciativa para suspender las PASO en los cargos y provincias en las que no hay competencia interna. De ese modo se ahorrarán una gran cantidad de recursos públicos”, aseguró en su cuenta de Twitter el diputado nacional por Mendoza, Luis Borsani.

La propuesta nace de la diputada nacional Gabriela Burgos (UCR), quien presentó un proyecto con el fin reformular el artículo 19 de la Ley N° 26.571 de Partidos Políticos que regula las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente, evitando un enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas”, sostuvo Burgos.

De acuerdo a los últimos trascendidos, el proyecto sostiene que “en el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevarán a cabo las PASO”. Además, agrega que “si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías”.

El escrito de ley será presentado por los legisladores del radicalismo, que serán acompañados por el PRO y se espera que la totalidad del los respalden oficialistas respalden esta iniciativa. Sin embargo, para que esta ley salga, el Gobierno requerirá del apoyo de otros espacios para poder prosperar en el Congreso.

En el caso de que los legisladores aprueben esta instancia, quedarían sin efecto las elecciones primarias programadas para el próximo 11 de agosto, donde nueve fórmulas presidenciales competirían por la presidencia y necesitaban superar el 1,5% de los votos para pasar a las generales de octubre.

Además, durante la tarde también se expresó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien durante la tarde indicó: “Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado”.

El Intransigente