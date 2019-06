Silvina Luna quiere ser mamá

Silvina Luna se hizo famosa hace 18 años atrás en la casa de Gran Hermano donde logró conquistar los corazones de millones de argentinos. Desde entonces su fama no para de crecer, se sumó a numerosos programas televisivos, entre ellos el Bailando, y hasta tiene su propia marca de ropa. En ese contexto la mediática busca llegar a cumplir uno de sus grandes sueños: ser mamá.

Según información que le llegó a El Intransigente, la bellísima modelo busca tener su primer hijo. Por eso comenzó a asistir a una clínica especializada en fertilización, donde ya tuvo varias consultas para asesorarse sobre métodos y procedimientos para convertirse en mamá. Recordemos que la exparticipante de ShowMatch se encuentra actualmente soltera, situación que no le impide cumplir sus deseos.

La última pareja blanqueada de Silvina fue el Polaco con quien tuvo una relación de casi dos años. En aquellos momentos, antes del fin de su romance, en una entrevista para Teleshow confesó que quería tener un hijo con el músico pero no estaba apurada. “Ahora estamos con las pilas un poco más puestas en el trabajo y en disfrutar de la temporada, así que lo postergamos un poco. Sería uno de nuestros proyectos para 2018, pero no tenemos apuro”, expresó la morocha.

En junio del año pasado, cuando ya había terminado su noviazgo con el artista, dejó clara su posición al respecto de la idea de ser madre. En diálogo con la revista Gente la empresaria expresó: “Soy una mujer fuerte. Cuando tomo decisiones voy para adelante. Lo ideal sería enamorarme y formar una familia. Seguramente, si cuando me proponga cumplir el deseo de tener un hijo estoy sola, seré madre soltera”.

“Fue todo muy intenso en el 2017. Mi relación, más la exposición que se generó con mi trabajo en el Bailando me superó un poco”, agregó. “Igual se agradece, porque tener trabajo es una bendición. Estoy súper agradecida. Fue una gran experiencia y hoy elijo vivir así, mucho más espiritual, más tranquila, de una forma más parecida a mí. Me gusta disfrutar, viajar… El hecho de conocer nuevas culturas siempre te renueva. Aprendo mucho y me hace sentir muy bien por dentro”, reflexionó.

“¿Si seguías en pareja hubieras tomado esta decisión?”, le consultaron. “El “habría” no existe: las cosas se dan porque tienen que ser así. La separación viene con la experiencia que viviste: uno abraza y, cuando ve que ya no comparte el mismo proyecto de vida, suelta. Valoro esa experiencia, pero hoy ya di vuelta la página y sigo mi camino. No es que estoy acá porque me separé, sino porque es lo que me toca”, respondió Silvi.

“Uno siempre tiene un mini proyecto en la pareja, porque si no, no tenés manera de sostenerlo. Fue un amor muy pasional y lo vivimos de esa manera hasta el momento en que decidimos separarnos. Hoy ya es pasado”, argumentó. “Momentos malos va a haber siempre. Se trata de aprender a ser feliz a pesar de… Yo tengo esa filosofía. A medida que uno va creciendo logra una fuerza interior más grande”, concluyó Luna.

El intransigente