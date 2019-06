Aumenta la tensión en el PJ: Máximo Kirchner habilita internas contra los intendentes

En términos políticos, “cobraron” poco y nada en las listas del Frente de Todos: un casillero entre 15 entrables -o sobre 16- en la tira de diputados nacionales y menos del 15% de los legisladores bonaerense “entrables”.

Estuvieron ajenos al cierre y fuera del dispositivo que ejecutó Máximo Kirchner en el Instituto Patria en el armado, subidas y bajadas sobre la hora, de las boletas del Frente de Todos.

Son los intendentes del PJ bonaerense, el peronismo territorial que más cerca se movió de Cristina Kirchner en estos años y se “hermanó” con Máximo K en la mutación del jefe de La Cámpora hacia dirigente del PJ bonaerense.

“Pudieron conducir a todos, decidieron conducir un pedazo de ese todo. El de ellos”,sintetizó, brutal un dirigente que atravesó los tiempos K con empatías y tensiones con el clan Kirchner.

Los alcaldes del PJ sufrieron otro golpe más: tras el cierre de listas, con el detalle de las postulaciones presentadas, apareció la avalancha de candidaturas municipales en los distritos donde gobierna el peronismo​.

Así como se determinó que no habría PASO presidencial ni para gobernador bonaerense, tampoco para diputados nacionales ni legisladores provinciales, se dictó, in voce, una regla: que no habría primarias en los municipios en manos de intendentes peronistas.

El argumento era el de respetar a los jefes locales y evitar someterlos al desgaste de una PASO. Algo más: los municipios han sido las estructuras que sostuvieron las últimas campañas por lo que no se suelen habilitar internas.

Eso no ocurrió: el lunes a la noche, en la Junta electoral del Frente de Todos había registradas 295 lista internas, es decir que casi todos los distritos tienen más de una boleta.

En Moreno, además de la tira que lleva Walter Festa para su reelección, se inscribieron otras 10 boletas para intendente y en Merlo, distrito de Gustavo Menéndez, ex presidente del PJ, están registradas siete ofertas, entre ellas las del ex alcalde Raúl Othacehé

En Florencio Varela, enfrente de la oficial de Andrés Watson y Julio Pereyra, se registraron 3, en La Matanza -donde compite, de nuevo, Fernando Espinoza- también 3, en Lomas de Zamora 3, en Ituzaingó y Hurlingham 2 y hasta en Avellaneda, además de la de Jorge Ferraresi, se anotó otra boleta.

Hay casos emblemáticos. Lo de Menéndez y Othacehé en Merlo o la tres que se anotaron contra Fernando Gray, el presidente del PJ bonaerense, en Echeverría, o las 3 que se registró -entre ellas la de Mario Ishii- en José C. Paz.

Con el deadline del sábado, cuando se presentan los papeles en la Justicia, Máximo K y Facundo Tignanelli, el diputado provincial de La Cámpora -linea Larroque- hacían un repaso distrito por distrito de consultas con los alcaldes.

Hay un procedimiento blanco y otro no tanto para despejar el camino de los alcaldes. Hay casos donde el propio intendente consiente la batalla; y algunos que imponen el criterio de que no haya disputa en su pago chico.

El protocolo, todavía hipotético, es el siguiente: en los distritos del PJ se defiende a los intendentes, donde gobierna Cambiemos se permite la competencia -hay, por caso, 5 en La Plata pero solo 2 en Mar del Plata- pero hay una categoría adicional: los distritos donde, según la mirada del Patria, “la gestión es mala”.

Es una categoría que podría apodarse, a secas, Moreno, donde Festa pidió exclusividad y Máximo K se la negó. El sábado, en el Patria, tuvieron una charla intensa. De las 11 listas quedarán, al menos, tres según confiaron del PJ a Clarín: una de un candidato de Mariano West, el ex intendente y otra de una dirigente de la CTEP.

Este martes empezó el “degüelle” y se fueron cayendo boletas: algunas por estar flojas de papeles, otras porque le pusieron la lupa y las anularon, y algunas más por un procedimiento legal pero políticamente difícil: dejar “correr” las listas pero negarles que vayan colgada de la boleta del Frente de Todos.

Es la “solución” para dejarlas correr pero sacarle entidad: si juegan con boleta corta, sus posibilidad se reducen y a modo de respuesta, puede haber recursos judiciales.

