EEUU: Illinois legalizó el consumo de marihuana

Illinois se convirtió en un nuevo estado estadounidense en habilitar el uso del cannabis, luego que el nuevo gobernador demócrata firmara un proyecto de ley al respecto, que entrará en vigencia a partir de 2020.

El gobernador del estado, JB Pritzker, firmó hoy la norma que legaliza el uso de la droga a partir del 2020 para los mayores de 21 años, quienes podrán consumir legalmente dentro del estado y bajo ciertas condiciones.

La nueva ley permitirá que residentes de Illinois puedan comprar y tener en su posesión hasta una onza (o 30 gramos) de marihuana. Quienes no sean residentes del estado, podrán tener hasta media onza (15 gramos).

“En los últimos 50 años, la guerra contra el cannabis destruyó familias, llenó las cárceles con delincuentes no violentos y desorganizó desproporcionadamente a las comunidades de color”, declaró el gobernador.

El demócrata había realizado campaña sobre el tema y la Asamblea General de Illinois aprobó el 31 de mayo pasado una ley que legaliza y regula la producción.

“Como el primer estado en la nación en legalizar completamente el cannabis de uso adulto a través del proceso legislativo, Illinois ejemplifica lo mejor de la democracia: un compromiso bipartidista y profundo para mejorar la vida de toda nuestra gente”, declaró Pritzker tras firmar la ley.

“La legalización del consumo de cannabis para adultos conlleva un cambio importante en nuestro estado, y es lo correcto’, continuó. “Esta legislación limpiará los delitos de los delincuentes no violentos vinculados con el cannabis a través de una combinación eficiente de supresión automática”, argumentó.

Illinois ahora se une de esta manera a otros 10 estados y al Distrito de Columbia, donde está permitido el uso legal de la marihuana. La legalización entrará en vigencia en Illinois el 1 de enero de 2020.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales recordó que hay otros 13 estados donde la marihuana ha sido despenalizada para uso medicinal. Sin embargo, las cantidades destinadas al consumo personal pueden todavía dar lugar a una infracción civil (ya no es más un delito) en estos estados.

Por ejemplo, en Nueva York la legislatura estatal optó recientemente por despenalizar la droga y ver la posesión de hasta 2 onzas como una violación en lugar de un delito.

La legalización de la marihuana en Illinois no fue bien recibida por ciertos grupos, que ven la medida como la última de una serie de políticas progresistas o de inclinación hacia la izquierda implementadas por Pritzker.

El actual gobernador firmó hace algunos días la Ley de Salud Reproductiva, que elimina las sanciones penales para los médicos que realizan algunos abortos.

