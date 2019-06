El Eprac autorizó a Samsa a subir un 35% la tarifa de agua

La tarifa por el servicio de agua potable a cargo de Samsa tendrá un incremento del 35%. Así lo confirmó ayer José Guccione, presidente del Ente Regulador Provincial de Agua y Cloacas (Eprac). Y se explicó que la suba ya fue aplicada en el servicio de junio, así que los usuarios recibirán este mes los aumentos.

“El aumento es el primero que se da en el año. El anterior incremento se había dado en noviembre pasado. No podemos decir que sea el único porque no podemos estimar si el dólar seguirá subiendo o habrá más costos energéticos”, comentó Guccione.

El funcionario explicó, en diálogo con El Territorio, que el porcentaje se autorizó luego de una extensa negocación por reconocer incrementos de costos. Así, explicó que desde el sector privado se llegó a pedir un alza del 90% por reconocimientos de mayores gastos energéticos y por la incidencia en el último año de la fuerte devaluación de la moneda.

“El aumento se decidió para que lo aplique Samsa y también las cooperativas en la provincia que verán cómo trasladarán a sus servicios”, detalló.

“Con el incremento, los 15 metros cúbicos del servicio quedaron en un valor aproximado de 573 pesos más algunos impuestos. En lo que es servicio sigue siendo la tarifa más reducida que tienen los hogares. El 65% de los consumidores de Posadas y Garupá está agrupado entre esos valores mínimos”, se detalló.

Preocupación en Iguazú

Las maniobras que ejecutan desde la represa Baixo do Iguazú afectan en forma constante a la provisión de agua potable. Hace pocas semanas, cuando la represa abrió sus compuertas por primera vez luego de haber llenado el lago, provocó una serie de inconvenientes, ya que arrastró todo tipo de malezas, lo que elevó considerablemente el nivel de turbiedad del agua y provocó que el proceso de potabilización se reduzca 60%, causando faltante de agua en varios barrios de Iguazú por casi cinco días.

Esta semana nuevamente se enciende la luz de alerta ante la bajante extraordinaria que se registró el pasado lunes, cuando el río descendió de 11 metros a 7,5, casi dejando al descubierto la pipeta del cárcamo de la toma de agua de Imas.

Desde la entidad se vieron en la obligación de poner en alerta a toda la comunidad de Iguazú, solicitando que racionalicen el agua y aquellos que tuviesen lugares para acopiar lo hicieran, ya que desconocían cuál sería el comportamiento del río en las próximas horas.

“Si bien el nivel del agua subió un metro de altura del lunes al martes continuamos en alerta, porque desconocemos la maniobras que realizan en la represa, no hemos logrado aun tomar contacto con ellos para estar preparados para seguir con el servicio”, explicó Ulises Espinoza

Espinoza explicó que están tratando de mantener una reunión con los representantes de Baixo do Iguazú, a través de las gestiones que está llevando adelante Cancillería, pero aún no tienen novedades. “Las únicas informaciones oficiales que obtuvimos fueron a través de sitio web, pero no son claras y debemos mantener una reunión con ellos para diseñar un plan de trabajo y saber cómo actuar ante estas situaciones”, dijo.

No obstante se construye una segunda planta potabilizadora con una toma de agua ubicada en el río Paraná. Dicha obra comenzó hace varios años pero fue paralizada como tantas otras en el año 2015 con la gestión del actual presidente Mauricio Macri. El gobierno provincial la retomó con fondos propios, la ejecuta el Iproda pero no avanza al mismo ritmo.

Se prevé que la mencionada obra culmine este año y resuelva en parte el problema de la toma de agua en el río Iguazú, además de lograr un aumento en la provisión de agua potable logrando extender la red hacia los barrios que hoy carecen del servicio.

El Territorio