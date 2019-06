Golf sin ropa, polémica inglesa

La comunidad de golf de Inglaterra expresó su rechazo al torneo que más de treinta mujeres desnudas disputarán el 16 de agosto en un green “secreto” de Essex, sureste del país.

“Es una vergüenza que las mujeres se sometan a esto y que los organizadores crean que es aceptable contratarlas para desfilar y cosificar el deporte en lugar de motivarlas a jugar”, afirmó Alison Root, editora de la publicación Women & Golf.

El torneo, bautizado “The Sink the Pink – Big Boy And Bigger Golf Day”, será organizado por la empresa 4Play Productions, en cuyo sitio web prometen más de treinta jugadoras “muy sexy y desnudas”.

“Nos enorgullece ofrecer a los ‘muchachos’ una ronda muy pícara y una jornada súper sexy plagada de placeres prohibidos, oh, y además podrás jugar al golf”, completa el texto.

El programa, promocionado como “el día de golf más sexual y picante”, anuncia que habrá una fiesta de la espuma y una competencia de camisetas mojadas.

“La industria trabaja muy duro para promocionar la igualdad y la inclusión en el juego luego que el golf tuviera por mucho tiempo una herencia de ser un deporte sólo para hombres”, se lamentó Root en diálogo con el diario The Independent.

“En el momento en que las barreras están siendo derribadas, este tipo de evento simplemente debilita el esfuerzo de la industria”, agregó la editora de Women & Golf.

Root consideró que la realización de este torneo “en estas épocas es muy decepcionante”, mientras que la jugadora semiprofesional Aliah Saunders afirmó al diario Daily Star que “es horrendo y remonta al deporte siglos atrás”.

“Es como dar millones de pasos al pasado”, completó Saunders, quien aseveró que el golf es visto como un deporte históricamente dominado por los hombres.

Un vocero de 4PlayProductions precisó ante The Independent que el torneo en Essex será el sexto evento de la empresa, la cual, advirtió, también invitó a jugadores a participar.

“Constantemente tenemos maridos y esposas que desean sumarse”, relató el portavoz, quien indicó que las mujeres que participan del torneo “son tratadas con respeto y en ningún momento se permite la prostitución”.

El sitio web de 4PlayProductions también promociona el “Día de golf sólo para mujeres” con una imagen de un mayordomo con el torso desnudo en un club de golf.

