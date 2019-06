Los números de Camilo Mayada en River Plate

River Plate continúa entrenándose en Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles, lugar elegido por el Millonario para llevar a cabo la pretemporada. Sin embargo, el plantel que dirige tácticamente Marcelo Gallardo empezó a prepararse de cara al segundo semestre con la ausencia de uno de los futbolistas bicampeones de América: Camilo Mayada.

Tras cuatro años y medio en el elenco Núñez, el uruguayo decidió no renovar el contrato con la institución luego de no llegar a un acuerdo con los dirigentes de la entidad. Por lo tanto, el volante, que también puede actuar en el lateral, vestirá la tercera camiseta de su carrera como profesional luego de pasar por La Banda y debutar en Danubio.

Días atrás, el charrúa se despidió de River Plate para incorporarse al Atlético San Luis, un equipo recientemente ascendido a la máxima categoría del fútbol mexicano. En esa entidad, el jugador de 28 años compartirá plantel con varios argentinos: Matías Catalán, Oscar Benítez, Axel Werner, Germán Berterame, Ricardo Centurión y Joaquín Laso.

¿Cómo le fue a Mayada en el Millonario? La institución encabezada por Rodolfo D’Onofrio pagó US$ 1.500.000 por el 55% de su pase, porción que quedó sin efecto como consecuencia de la libertad de acción. El mediocampista oriundo de Sauce ganó nueve títulos, jugó 135 partidos oficiales (8.152 minutos en el terreno de juego), con siete goles. Camilo nunca fue expulsado.

Su debut oficial fue el 6 de febrero de 2015, en el cotejo en el que River Plate derrotó a San Lorenzo de Almagro por 1 a 0, en el encuentro de ida correspondiente a la Recopa Sudamericana. Entró a los 27 minutos del segundo tiempo, reemplazando a Ariel Rojas. Un caso de doping lo mantuvo al margen del equipo durante siete meses, pero Mayada supo reinsertarse y, aunque nunca pudo consolidarse entre los once, participó de las dos finales de vuelta por la Copa Libertadores de América.

No obstante, el uruguayo no se fue conforme con la actuación de los dirigentes de River Plate. “Me voy triste. Hice todo para quedarme en el club. Hasta la noche previa estuve esperando para seguir. No es cierto que me ofrecieron estar entre los cuatro o cinco mejores pagos del plantel. Es una mentira que instaló un periodista; me voy con la frente alta”, reconoció el charrúa días atrás.

Pese a ello, Camilo hizo hincapié en que, antes de irse, tuvo una larga conversación con Marcelo Gallardo. “Hablé con él hasta el último día. Él quería que me quede. Habló con los dirigentes para que me renueven y yo le había dado mi palabra que si la oferta era buena me quedaba. Nunca me importó ser titular o figura. Siempre me sentí cómodo. Soy un agradecido a River. Gallardo me dio todo. Nos dimos un abrazo muy grande”, aseguró.

