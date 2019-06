Aprueban el aumento en tarifas de taxis y remises en Posadas

El pasado lunes se llevó a cabo la audiencia pública para la revisión de la tarifa de taxis en Posadas que tuvo lugar en el recinto del Concejo Deliberante y contó con 20 oradores.

En ese sentido, los taxistas solicitaron un incremento del 20 por ciento en la tarifa con el fin de pasar de los actuales 30 pesos la bajada de bandera a 36 pesos y de los 3 pesos por cuadra a 3.60 pesos.

En la jornada de este jueves fue tratado en sesión ordinaria el pedido de incremento que finalmente fue aprobado. “Se aprobó en la ciudad de Posadas el incremento en un 20 por ciento es decir, 36 pesos la bajada de bandera y 3.60 por cuadra cuando antes era de 30 y 3 pesos”.

“Lo importante que hay que remarcar que mientras no está publicado en el boletín oficial no puede hacerse efectivo y que en Posadas no existen tarifas mínimas y si somos sujetos a esta situación debemos hacer conocer a las autoridades de la Comisión de Transporte”, recordó.

El Territorio