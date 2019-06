China y EEUU, otra vez foco de atención

La pulseada comercial entre China y Unidos estará en el centro de la escena de la cumbre del G20 que comienza este viernes, mientras otras tensiones geopolíticas como la cuestión iraní y Corea del Norte, así como el cambio climático también signarán el encuentro en Osaka.

El presidente chino llegó hoy a Osaka con seis horas de anticipación respecto de Donald Trump y ya se vio con su colega surcoreano Moon Jae-in, así como con el anfitrión, el premier Shinzo Abe, quien es el aliado asiático más estrecho del mandatario estadounidense.

Lo cierto es que la parte china ya ha dejado filtrar la lista de condiciones previas para poner fin a la guerra comercial con Estados Unidos, que pone en riesgo el crecimiento mundial. Entre otras, se encuentra la suspensión de la prohibición de Huawei, la eliminación de todos los aranceles punitivos y la renuncia a mayores compras de bienes estadounidenses más allá de los acordadas.

Una serie de apuestas que va en línea con las posiciones relanzadas por el Ministerio de Comercio de Pekín, que plantean dudas sobre si Xi y Trump podrán alcanzar un acuerdo para relanzar las negociaciones.

Xi, según revelaron medios de comunicación, no tendrá una postura agresiva sino, por el contrario, enfatizará su visión acerca de la relación óptima entre ambos países y la ayuda que puede darle Pekín en casos que preocupan a Washington, como Irán y Corea del Norte. El presidente chino hablará de la reciente visita a Pyongyang, donde Kim Jong-un ratificó su compromiso con la desnuclearización.

La parte estadounidense, por su lado, reiteró que no hay precondiciones y que la prioridad es entender la voluntad china de reanudar las negociaciones desde el punto en que se bloquearon, en abril pasado, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Entretanto, durante el vuelo a Osaka, el magnate ha apuntado en Twitter al primer ministro indio Narendra Modi, al definir “inaceptable” el reciente aumento de los aranceles de Nueva Delhi sobre los productos de Estados Unidos.

Antes de dejar Washington, además, Trump reiteró que no quería la guerra con Irán y avisó que el conflicto “no durará mucho”.

Las tensiones con Teherán serán uno de los temas que se tratarán el viernes por la mañana, con la apertura de la reunión, junto con el presidente ruso, Vladimir Putin. También está previsto el asunto del control de armas, así como otros temas espinosos que tienen que ver con Venezuela, Siria y Ucrania. “Tendré muy buenas conversaciones con él”, anticipó el magnate en la Casa Blanca.

La posición de Trump sobre el comercio ha llevado a India, China y Rusia a acercarse. Para Tokio, el riesgo para el G20 tiene que ver con la actitud que pueda tomar Trump. “La confrontación tiende a atraer la atención, pero Japón, que es el presidente de turno, espera encontrar un terreno común en lugar de diferencias de opinión”, comentó el primer ministro Abe. No obstante, las tensiones por el comunicado final pesan, sobre todo en materia de cambio climático. Los últimos trascendidos, además, hablan de un acuerdo general sobre el problema del plástico que termina en los océanos.

