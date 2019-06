El fuerte anuncio de Dady Brieva en un tenso cruce con Débora Plager

Luego de las críticas que recibió por decir que tendría que haber una CONADEP del periodismo, Dady Brievafue el invitado de Mariano Iúdica en Involucrados (América), en donde tuvo un tenso cruce con Débora Plager y comunicó una contundente decisión para evitar la polémica de cara a las elecciones presidenciales del mes de octubre.

El actor peronista afirmó que su paralelismo respecto al periodismo y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas no debería haber sido tan literal, y que “los muchachos que dijeron que ‘los derechos humanos eran un curro’ fueron los que se horrorizaron y se rasgaron las vestiduras por lo que dije”.

“Yo fui muy crítica del uso de la CONADEP, no estuvo bien utilizado, es algo referido a los crímenes de lesa humanidad”, indicó Débora, que agregó que le llamó la atención cómo lo criticó Felipe Solá.

“Él tiene razón, yo no colaboro con el proceso de que ‘hay que tranquilizarse’, pero pasa que yo me vengo tirando arriba de las granadas hace cuatro años, cuando no había ordenes de dirigentes”, sostuvo Brieva.

Vos no sos Mariano Moreno ni Rodolfo Walsh, Débora

“Vengo acá a hacer mi partido despedida. No es mi despedida de la militancia, pero solo voy a hablar en universidades o unidades básicas. No en medios públicos”, reveló el Midachi y agregó: “No sería el momento de hablar. El escenario de hoy no conviene para que salga a hacer algunas declaraciones (…) a veces hay que esconder a los tíos borrachos”.

“El problema no es dejar de decirlo, es dejar ideas”, comentó Plager.

Dady luego se mostró molesto porque critiquen solo a los actores K y no a quienes son cercanos al oficialismo. “Jorge Lanata dijo ‘no hay que dejarles el país a estos hijos de p***’ y pasó sin pena ni gloria”, aseguró.

“Hay que criticar todo, a mi no me gusta lo que dijiste pero tampoco lo de Alfredo Casero, que dijo que ‘iban a morder el polvo’. Hay que aprender a respetarnos, no todos los periodistas son militantes, hay periodismo profesional”, respondió la panelista.

¿Sos como la policía?

“Decime algún nombre, porque cuando en este canal un tipo dijo que tuvo encerrado cinco días a Elaskar para que el gordo Lanata le haga una nota–y no me sorprende que ningún oficial no haya actuado de oficio- ¿vos viste a alguien? Ahí estaba Eduardo Feinmann en la mesa diciendo ‘qué loco’”, contraatacó el actor.

“Yo no estaba en esa mesa”, replicó Débora.

“Ah, bueno. Vos no estabas, ¿pero sabes lo que pasa? Acá hay periodistas decentes y otros que no lo son, pero no hay ingenuos. Alguien tendría que haber dicho algo. Algún periodista serio. ¿Sos como la policía? Que hay policías buenos y malos, si no se dice nada termina siendo solidario y corporativo con ese comportamiento”, disparó Brieva.

“No lo comparto, hay periodistas profesionales que hacen su trabajo y responden con su credibilidad y no están cooptados de manera espuria. Todos hablamos de una ideología y propios valores, pero de ahí a que haya una opinión interesada hay un camino grande”, señaló Plager

“El peronismo es el lado bueno de la historia, es estar del lado de los buenos”, por lo que Débora preguntó si el que no es peronista es malo, y él aseguró que eso es así. “El peronismo es querer algo bueno para todos”, acotó.

“Eso me parece sectario, una cosa es una idea y otra un partido político”, contestó la panelista. “Es lo que siento y creo, un pensamiento mío, siempre fue así. A mí igual me hubiera gustado un radicalismo fuerte, que no se hayan asociado con alguien que les dio una copa de plástico. Un tipo como Julio Cobos, que se paró de manos en la 125, terminó regalando el partido en Gualeguaychú”, respondió el Midachi.

“Lo que yo dije de José López es que quedó marcado que los revoleó, pero en realidad se vio que los apoyó, y me hago cargo de que es alguien perteneciente a mi partido”, agregó el actor.

Plager hizo un polémico paralelismo sosteniendo que ella nunca vio a los militares arrojando gente en los vuelos de la muerte y no dudo ni un segundo en que haya sucedido, pero Brieva aclaró que a lo que él se refería sobre el ex funcionario K es a la construcción e injerencia en la opinión pública que tienen los periodistas, y la periodista le indicó que hay pruebas y declaraciones sobre el revoleo de bolsos.

“Él dice que nosotros construimos sentido, pero este no sería el caso, hay testimonios”, aseguró la integrante de Involucrados.

“Hay como un guion marcado”, dijo Dady, citando una denuncia falsa en contra de Máximo Kirchner.

Brieva luego le preguntó si no cree que habría que hacer una revisión del rol de los medios, y la panelista sostuvo que no hay que generalizar. “Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca”, disparó Débora

“Pero vos no sos Mariano Moreno ni Rodolfo Walsh, Débora, tenés que decirlo y desmarcarte”, exclamó el actor.

“Yo no soy ningún tribunal de disciplina, hay periodismo militante en el macrismo y el kirchnerismo”, contestó Plager. “¿Quién lo va a juzgar? ¿FOPEA?”, lanzó en clave irónica el actor, y la periodista le dijo que su opinión parte desde prejuicios.

“Yo veo de los dos lados”, indicó Débora, pero el invitado aseguró que no se puede comparar el poder de C5N y 678 con el del Grupo Clarín.

