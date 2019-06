El padre de Angelina Jolie en campaña

El actor Jon Voight, partidario del presidente Donald Trump, respondió hoy a las criticas recibidas por parte de la actriz Alyssa Milano al expresar que siente “simpatía por las personas que están en la ignorancia”.

Entrevistado hoy por el programa “Fox & Friends” acerca de su participación en el “Rally for Freedom” (Rally por la Libertad), que se llevará a cabo el 4 de julio próximo en Washington, Voight le dedicó unos minutos a responder a las criticas que recibió hace algunos días de Milano.

El ganador de un Premio Oscar recordó que él formó parte de la izquierda antibélica durante la década de 1960, pero que más tarde descubrió la “verdad” de su naturaleza y cambió sus pensamientos políticos.

“Siento simpatía por las personas que están en la ignorancia”, dijo por Milano. “No me asusta. La ignorancia no me asusta. Yo mismo fui así. Simplemente insto a todos a que vengan la verdad”, añadió.

El Rally por la Libertad se llevará a cabo a las 10 de la mañana del Día de la Independencia frente al Capitolio de los Estados Unidos, con el objetivo de defender valores como la libertad y oponerse a las políticas socialistas radicales impulsadas por algunos miembros del Congreso.

La estrella de Hollywood agregó que acompañará a las familias de “Estrella Dorada”, aquellas que han perdido a algún miembro de la Fuerzas Armadas en combate. Voight agregó que esas familias tendrán acceso VIP al evento “Salute to America” ??del presidente Trump la noche del 4 de julio en el Lincoln Memorial. “Será la celebración más grande del Día de la Independencia en la historia de nuestra nación”, dijo el padre de Angelina Jolie.

Según el actor, de 80 años, la manifestación está destinada a mostrar apoyo a las familias “Gold Star” y pretende difundir el mensaje a favor de Trump antes de las elecciones del próximo año.

Voight aprovechó para calificar al socialismo de “desastre” y lamentó que los jóvenes estén “adoctrinados” en las escuelas y no entiendan completamente los peligros de las políticas socialistas.

“Si supieran algo sobre la Segunda Guerra Mundial, sabrían que el socialismo es un desastre. Nunca se produce nada en ninguna parte del mundo”, continuó. “Es un sumidero económico, pero también produce nada más que miseria y violencia”, argumentó.

Hace algunos días, la actriz Alyssa Milano apuntó los cañones contra Jon Voight y los republicanos luego que el actor compartió videos en los que elogió a Trump.

En él aseguraba que es “el mejor presidente desde Abraham Lincoln” y que su trabajo “no es fácil, porque está luchando contra la izquierda y sus absurdas palabras de destrucción”.

ANSA