Hollywood contra Trump

Tras el primer debate de cara a las primarias entre los precandidatos presidenciales demócratas celebrado en Miami, las celebridades de Hollywood que esperan que Donald Trump sea derrotado en las presidenciales de 2020 invadieron las redes sociales para manifestarse al respecto.

Los candidatos se manifestaron anoche en gran medida apoyados en la base progresista, apuntando en general contra las políticas inmigratorias del presidente Trump. Y en este sentido las celebridades no fueron diferentes. A medida que el tono iba elevándose anoche, las celebridades comenzaron a expresar sus opiniones en Twitter a favor de unos y en contra de otros, pero todos con el objetivo en común de expresarse contra el jefe de la Casa Blanca.

Uno de ellos fue el cineasta Michael Moore, quien destacó a la mayoría de los 10 precandidatos. Todos “dicen algo bueno en la mayoría de los temas, cosas bien preparadas que creen que son ciertas”.

“Pero la verdadera cosa que está en la mente de todos mientras miran esto es: Quién va a estrellar a Trump? Y la segunda pregunta, quién está con nosotros y en contra de Wall Street? Quién crees?”, subrayó el premiado cineasta demócrata.

“Ya escuché a seis candidatos esta noche que se ven a si mismos afuera, de forma permanente”, escribió por su parte la actriz californiana Amber Tamblyn, protagonista de las series de televisión “Joan de Arcadia” y “House MD”.

Por su lado, la premiada actriz Mía Farrow, embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, elogió a todos por igual al señalar que “todo los temas que discutieron estos candidatos son importantes”.

“Me siento orgullosa de ser demócrata”, escribió la ex esposa de Woody Allen.

La actriz y militante Alyssa Milano dio una revisión detallada de tres candidatos.”@Juliancastro está teniendo una gran noche. @Corybooker tiene una presencia de Factor X.

Potente. Increíblemente especial. Tuvo el comando del escenario y la sala. @Ewarren (Elizabeth Warren) hace que todo se vea tan fácilmente sin esfuerzo. Fluida. Brillante. #Demdebate”.

Para el actor William Maher, en cambio, “no fue un comienzo prometedor”.

“Nadie estuvo cerca de estar respondiendo a la primera pregunta”, destacó el presentador del programa de televisión ‘Politically Incorrect’ en Comedy Central y ABC, y actualmente presentador de ‘Real Time with Bill Maher’ en el canal HBO.

El reconocido escritor Stephen King fue más allá y apuntó a “no perder de vista los tuits de Trump durante y después de estos debates”.

“Estoy apostando que soplará algo en su clásico estilo. No puede evitarse a sí mismo”, escribió el escritor de “It”.

“Demócratas/liberales/progresistas/copos de nieve -todos tenemos nuestros favoritos, y las críticas son saludables y necesarias”, escribió el comediante Billy Eichner. “Pero a medida que los debates comienzan, recordemos que nos necesitamos más que nunca. Nada hará más feliz a Trump que vernos atacarnos. Así que no lo hagamos”, acotó.

“Candidatos, por favor, dejen de gritar. Estamos todos del mismo lado”, escribió el creador de “Family Guy”, Seth Macfarlane.

ANSA