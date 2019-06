La líder de Justicia Legítima advirtió que “pueden correr a Ramos Padilla”

La exjueza y líder de Justicia Legítima, María Laura Garrigós, se refirió al desplazamiento del juez Alejandro Slokar de la causa de espionaje ilegal, a raíz de la recusación planteada por la legisladora Elisa Carrió en 2016, y advirtió que “lo pueden llegar a correr” al juez Alejo Ramos Padilla de la investigación que tiene a cargo en contra del fiscal de “Los Cuadernos de coimas”, Carlos Stornelli.

Los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, hicieron lugar este jueves 27 de junio a la recusación planteada por la legisladora Carrió contra uno de los integrantes de la Sala II de la Cámara de Casación Federal (Slokar). La decisión del apartamiento del camarista llamó la atención en Comodoro Py. En los tribunales federales de Retiro recordaban que el año pasado los mismos jueces habían rechazado una recusación similar, pero contra Carlos Mahiques, otro de los miembros del tribunal, por parte de Cristian Ritondo. Cabe recordar que Carrió está mencionada en la causa de Dolores.

Garrigós de Rébori, resaltó que “para correr a Slokar hicieron una interpretación laxa ya que Carrió no podía hacer juicio político contra Slokar, lo hace el Consejo de la Magistratura. La denuncia de Carrió contra Slokar es de marzo de 2016. El Consejo de la Magistratura no hizo nada y la tuvo ahí hasta que la necesitara”. Además, la exmagistrada sentenció: “Creo que la causa por espionaje ilegal corre riesgo y que lo pueden llegar a correr a Ramos Padilla” y agregó: “Es difícil de entender de que Bonadio pueda juzgar a Cristina y Slokar no pueda juzgar a Carrió”.

En diálogo con El Destape Radio, la actual secretaria de la agrupación judicial vinculada al kirchnerismo contó que “los jueces ni siquiera saben que las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura existen, Slokar no podía ni pedir que se archive” y remarcó: “Llevo más de un año jubilada y me siguen llevando resoluciones del Consejo de la Magistratura de denuncias en mi contra. Slokar no podía saber que Carrió lo denunció”.

La letrada además recordó el acto por la conmemoración del 209° aniversario de la creación del Ejército Argentino donde el presidente Mauricio Macri se mostró junto a Stornelli y denunció: “Macri sentado en un acto oficial al lado de Stornelli es intervenir en la Justicia” y que “la Cámara de Casación se apuró porque Carrió era la denunciante y el juez Slokar el denunciado”.

