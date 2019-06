Moyano advirtió con un paro de transporte si no se homologa la paritaria de Camioneros

Hugo Moyano, secretario general del gremio Camioneros, advirtió sobre la posibilidad de realizar un paro de transporte si la Secretaría de Trabajo no aprueba el acuerdo establecido con las cámaras del sector. “No vamos a aceptar de ninguna manera negociar los derechos de los trabajadores”, manifestó.

Este jueves se conoció que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, no homologó el aumento salarial del 23% por un período de seis meses, que fue acordado esta semana entre representantes del gremio y la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que integran distintas cámaras transportistas.

En ese marco, Moyano cuestionó la decisión de Sica y aseguró que se realizarán “las medidas necesarias” para que se apruebe el acuerdo alcanzado con las distintas cámaras: “Hemos presentado el acuerdo a la Secretaría de Trabajo, pero Sica ha dado instrucciones de que no sea homologado”.

“Si a fines cuando llegue el momento no homologan el acuerdo no queda otro camino que un paro de transporte. Ponen argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, de cualquier manera vamos a recurrir a la justicia”, expresó Moyano en declaraciones al programa “Habrá consecuencias” por radio El Destape.

A su vez, el sindicalista reprochó que el Gobierno adoptó una actitud “dura” contra el gremio de Camioneros, y también con otras organizaciones sociales: “Por supuesto que nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera negociar los derechos de los trabajadores”, aseguró Hugo Moyano.

Por último, el dirigente gremial hizo mención al contexto electoral que se vive en Argentina y pronosticó una buena elección para el sector del peronismo representado en la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner: “Creo que se gana en primera vuelta”, aseguró.

“Estamos haciendo lo que no se hizo anteriormente, que es hablar con los trabajadores de política”, expresó Hugo Moyano y agregó: “Todos tenemos la idea de que se logre la unidad de las Centrales de trabajadores. Vienen momentos difíciles, ya anunciaron que van por la reforma laboral”.

El Intransigente