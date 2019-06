¿Se desató la grieta en los Midachi? ¡Mirá lo que dijo un compañero de Dady Brieva tras su declaración!

Sin dudas, Dady Brieva se convirtió en uno de los personajes más polémicos del mundo del espectáculo. Su humor llegó a ocupar un segundo plato y el motivo tiene que ver con sus picantes palabras a la hora de hablar de política, ámbito muy debatido y polémico. En este caso, la pareja de Mariela “La Chipi” Anchipi redobló la apuesta al hablar de la situación actual del país.

Vale recordar que El Intransigente publicó con anterioridad: Brieva volvió a protagonizar un escándalo tras su visita en “Involucrados”. Mientras cocinaba y dialogaba con Mariano Iúdica, el famoso conductor recordó una entrevista que habían tenido con el dirigente Juan Grabois. En la nota, el joven aseguraba que si él hubiera nacido en la pobreza y tendría que elegir entre ser cartonero y salir a robar hubiese preferido lo segundo. Entonces, Dady soltó una broma por la que fue muy cuestionado.

“Estábamos hablando del 2001, cuando él se empezó a meter en los barrios. Él es clase alta…”, lo puso en contexto Mariano. “Bueno quizás por eso no les tiene tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro”, comentó el humorista con ante la atenta mirada del presentador, quien estuvo de acuerdo y acotó: “Si claro, por su puestos. Porque era un oficio. Si ahora no los respetan ni en las villas. Entra uno que no tiene un BMW y lo verduguean”.

El resto del equipo miraba la escena sin poder creer lo que veía. Diego Estévez, notablemente confundido e incómodo, preguntó haciendo alusión a la declaración de Grabois: “¿Dady está reivindicando la profesión de chorro?“. Y el famoso respondió: “Creo que estaba siendo sincero, con una época que fue muy jodida y no le dejaba alternativas al tipo”. Entonces, las cámaras enfocaron a Pía Shaw que no parecía muy de acuerdo.

Débora Plager le salió rápidamente al cruce al invitado. “Hay un montón de gente que no tiene para comer y no sale a robar. Hay un montón de gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir al laburo, que no se le ocurre meter la mano en lo que no es propio, y menos salir de caño…”, disparó la periodista muy indignada.

“Porque, ¿sabés qué pasa? El que sale de caño no le va a robar al rico en esta lucha de clases permitida que plantea Grabois, le va a robar a otro laburante igual que él. Le roba las zapatillas, el celular y lo mata”, agregó enojada. “Es obvio lo que me decís. No nos quedemos ahí”, le contestó el marido de Mariela. “Vos me podés decir ‘yo no sería pu… para darle de comer a mis hijos’ y hay algunas que si dicen ‘yo sería pu… para darle de comer a mis hijos’“, argumentó.

“Son extremos del comportamiento humano”, justificó el cómico y generó un nuevo ida y vuelta. “No es una opinión individual y es un referente. Juan milita y se lo vio pidiendo en los barrios más acomodados o en los edificios caros impidiéndole a la gente entrar a su hogar y pidiéndole que le de lo que sea. Es muy agresivo”, declaró Plager. “Yo no lo haría”, fue la respuesta del Midachi. “Me parece que está bueno poder hablar de esto, saca velos y caretas”, cerró.

Tras la viralización de sus palabras, un compañero del integrante del trío humorístico no se calló nada y salió al cruce. “Yo no pienso lo que dijo Dady Brieva. Él sabrá por qué lo dijo. Así como está Dady hay mucha gente que son petardistas que llaman la atención del periodismo. Se hablan de cosas que están fuera de la coyuntura. Hay cosas que se dicen en lugares que no se deben decir. Yo creo que Dady no le está haciendo bien al Kirchnerismo. Me parecen que no ayudan sus palabras”, dijo el Chino Volpato.

Luego, fue por más y se atrevió a hablar de las próximas elecciones: “Yo no tengo decidido mi voto. Debe ser una de las pocas cosas que guardo en secreto en mi vida pública. Podría decirlo si estuviera convencido. Cada vez más hay espacios para los grises. Cada vez más tiene que haber más grises. No hay que estar ensañado con una idea o pensar que lo está es mejor que lo que estuvo. Yo tomaré una decisión pensando en el futuro del país, que se arreglen algunas cosas. Yo no creo que el Kirchnerismo cambie mucho su manera de pensar”, confesó en Radio Mitre.

Continuó con la temática y se sinceró: “No sé si a Lavagna le va a alcanzar. Está todo abierto. Me gustaría saber que van a hacer con las cosas. Para mí la grieta ya no está. Las mezclas que se han generado en las fórmulas me hace pensar eso, se ha debilitado la grieta y se ha perdido la sensatez en los ideales”.

“Hoy por hoy en el ballotage creo que iría por Macri. Le daría una segunda oportunidad pero no sé. La inserción de Pichetto a mi no me gustó, me parece un buen tipo pero no me gustó digamos. Estuvo tratando de defender a Cristina en su momento y parece como que levantó el pie del acelerador y este menjunje es lo que a mí me preocupa que dejamos como de entender y comprender donde quieren ir nuestros dirigentes y por eso la gente opina lo que opina”, concluyó el Chino.

El Intransigente