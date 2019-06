Vladimir Putin: “El liberalismo se ha vuelto obsoleto”

El liberalismo se ha “vuelto obsoleto” y está en “conflicto con los intereses de la mayoría de la población”, afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, en una entrevista con el Financial Times.

El líder del Kremlin subrayó que las ideas liberales han dejado de ser útiles y se topan con la inmigración, las fronteras abiertas y el multiculturalismo.

Los gobiernos liberales, según Putin, “no han actuado para tranquilizar a los ciudadanos”, porque han llevado a cabo un multiculturalismo irracional que abarca, entre otras cosas, la diversidad sexual. “No estoy tratando de insultar a nadie. No tenemos ningún problema con el LGBT, déjalos que vivan como ellos desean. Pero algunas cosas nos parecen excesivas”, explicó Putin. “No tenemos ningún problema con el hecho de que todos sean felices. Pero esto no debería permitir oscurecer la cultura, las tradiciones y los valores de la familia tradicional de millones de personas”, añadió.

Asimismo, Putin opinó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una “persona talentosa” que “sabe muy bien lo que sus electores esperan de él”. “Rusia ha sido acusada y sigue siendo acusada, a pesar del informe de Robert Mueller, de interferir en las elecciones estadounidenses. Qué sucedió en la realidad? Trump ha observado la actitud de sus oponentes, ha visto cambios en la sociedad estadounidense y sacó de eso ventajas”, evaluó el presidente ruso en la entrevista con el periódico estadounidense.

ANSA