Caruso Lombardi: “Messi no es ni la sombra de lo que puede ser”

Este martes, la Selección Argentina se medirá con Brasil en las semifinales de la Copa América. El clásico del fútbol sudamericano tendrá a todos los fanáticos del fútbol mundial pendiente del duelo entre los seleccionados con mayor rivalidad en el planeta. Por esta situación, se han disparado las opiniones respecto al equipo argentino.

Ricardo Caruso Lombardi fue uno de los que opinaron sobre la Selección e hizo especial hincapié en Lionel Messi. “Por ahora Messi no hizo nada. En el vestuario sí cambió con eso de las comidas que comen todos juntos, después le da mucha importancia a los periodistas, cosa que nunca hizo. Cantó el himno, cosa que nunca hizo. Todo diferente a lo que hizo siempre, y eso por hay es loable que todos le pedían”, sostuvo el entrenador.

“Pero si vamos a la parte futbolística no dio un pase gol, una jugada de gol, cosas que son habituales en él”, agregó el director técnico. “Estamos acostumbrados a ver a Messi, hoy no es ni la sombra de lo que puede ser. Pero yo creo que para ganarle a Brasil tiene que aparecer él. Si eso pasa, ganamos”,afirmó.

Por otro lado, el entrenador comparó los rendimientos del jugador en su club y en la Selección Argentina. “Ahora se acentuó más que no es el del Barcelona. Porque las Copas y Mundiales anteriores apareció, por ráfagas pero apareció. Hasta ahora no vimos nada, si no se llamara Messi la gente diría ‘che, por qué está éste en la Selección’”, destacó.

“Creo que puede dar muchísimo más. ¿Por qué le cuesta? No sé, no lo podría decir”, añadió en diálogo con Radio La Red. “Hasta ahora ni los tiros libres le salen, los que tuvo fueron despacito. Ojalá que la rompa toda con Brasil porque si aparece él simplificaría un montón de cosas”, sostuvo el director técnico.

Por último, Caruso dio su equipo para jugar ante el país anfitrión. “Yo saco a Agüero y pongo a Lo Celso pero como doble cinco, ni de volante por izquierda ni por derecha: doble cinco, nada que inventar. Escuché a varios periodistas diciendo ‘que bien el acierto de Foyth’ y yo que sé. Yo lo veo de otra manera, le cuesta porque es central. Yo pondría a Casco o Saravia tranquilamente”, sentenció.

“De Paul para mí tiene que jugar porque no es que esté jugando bárbaro sino porque tiene mucha polenta de ida y vuelta, ayuda mucho”, añadió. “No define jugadas pero va y viene todo el tiempo y porque es el más lógico de todos los que hay. Y por izquierda Acuña, que lo pedíamos todos, con el doble cinco de Paredes y Lo Celso y que arriba juegue Messi con Lautaro. Ese equipo sería bueno, a mí me gustaría jugar así”, concluyó Caruso.

El Intransigente