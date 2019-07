“Es un machista y se merece lo que le está pasando” ¡Flor Peña, durísima!

Florencia Peña es una de las figuras del “Súper Bailando 2019” que más intenta evadir los escándalos. Pero de vez en cuando no puede evitar sincerarse y dar su opinión al respecto de temas que causan mucha controversia como política, aborto, feminismo y sexualidad. De hecho, recientemente, la famosa actriz fue consultada por el fugaz regreso de Juan Darthés a Argentina y no tuvo filtros al hablar del tema.

En un móvil para “Implacables”, Florencia fulminó al actor sin piedad. “No sé como tuvo la cara para volver. Pero bueno, la Justicia sigue avanzando y hay muchos casos de muchas mujeres que salieron a hablar. Y son muchas más que conocemos que no han salido a hablar. ¡Está en el horno!“, comentó la exprotagonista de “Casados con Hijos” muy indignada.

“Me parece que tiene que ser así. Hay cosas que ya, en este momento del mundo y de la vida, no se pueden dejar pasar más. Y bueno, caerán los que tengan que caer y él es uno de ellos…”, agregó. “Yo no creo que pueda volver y si vuelve va a tener que estar encerrado. Es difícil la situación. Creo que ese es el castigo, más allá de lo que pase con la Justicia por haberse comportado como se comportó con tantas mujeres”, analizó la mediática.

Cerrando la nota, le pidieron que definiera al intérprete con una palabra y, para no quedarse corta, la prestigiosa jurado de ShowMatch respondió con más de una. “No lo conozco. Sé por las cosas que han contado. Es difícil… Un machista que no sabe de respeto. Un irrespetuoso de las mujeres y que se merece lo que le está pasando”, concluyó Peña, ¡durísima!

Recordemos que, a principios de diciembre del año pasado, una noticia conmocionó al país y al mundo entero: Thelma Fardin denunció a Darthés por una violación que habría ocurrido en Nicaragua, durante una gira con el elenco de la novela “Patito Feo”. Ella tenía entonces 16 años. En aquel momento, la joven hizo el anuncio en una conferencia de prensa del colectivo de Actrices Argentinas y conmovió al mundo con un video donde relató el terrible episodio.

Sin embargo, esa no fue la primera y única denuncia contra el cantante de tango. Quien alzó la voz por primera vez fue Calu Rivero en el año 2012, luego de trabajar con él en la novela “Dulce Amor”. Calu aseguró que el intérprete se propasaba durante las escenas de besos o más íntimas, motivo por el que decidió renunciar a la ficción y se fue a vivir a Estados Unidos durante un tiempo, para alejarse de las críticas y duros cuestionamientos que recibió por exponer su situación.

Luego Anita Coacci (con quien está en juicio) reveló que ella también había sufrido acoso sexual por parte de Juan. “Se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su miembro, mientras me dice: ‘Mirá como me ponés‘”, declaró en una carta que escribió y publicó en su cuenta de Facebook. Finalmente, en el 2017, Natalia Juncos se sumó a la larga lista de víctimas y se animó a contar que también fue acosada por el artista durante su participación en la novela “Se dice amor”, en el año 2005.

