Histórico encuentro de Trump con Kim Jong Un

Un histórico encuentro protagonizaron hoy Donald Trump y Kim Jong-un en el pueblo de Panmunjom, el paso fronterizo en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas, donde al magnate le fueron suficientes 20 pasos, pausados y lentos, para ingresar en los libros de la historia como el primer presidente estadounidense en funciones que caminó en territorio de Corea del Norte.

Las conversaciones sobre desnuclearización, poco citadas por Trump a favor de “negociaciones” más genéricas, se reanudarán en dos o tres semanas, en la versión estadounidense, desbloqueando el estancamiento de cuatro meses después del fracaso de la segunda cumbre en Hanoi.

Desarrollos a los que el Papa Francisco también quiso mostrar su cercanía: “En las últimas horas hemos presenciado en Corea un buen ejemplo de cultura del encuentro. Saludo a los protagonistas con la oración de que tal gesto significativo constituya un paso más en el camino hacia la paz, no solo en aquella península, sino a favor de todo el mundo”, dijo el Pontífice en el Angelus. El comandante supremo respondió con entusiasmo a la invitación hecha el sábado a través de Twitter por Trump y los pocos minutos presupuestados para un apretón de manos y un saludo se convirtieron en una hora de tiempo juntos, en una remontada en la línea divisoria que, tras la campaña de Trump en el norte (seguido por su hija Ivanka y su esposo Jared Kushner), llevó a Kim al sur para la entrevista privada de 45 minutos con el inquilino de la Casa Blanca en Freedom House. Mientras el presidente surcoreano Moon Jae-in apareció varias veces para hacer los honores de casa.

Fue Trump en pedir a Kim si podía atravesar la línea de frontera intercoreana cuando los dos se encontraron sobre el cordón de cemento de demarcación: lo contó él mismos cuando le fue pedido reconstruir las primeras fases del encuentro. “¿Quieres atravesar la frontera?”, preguntó el líder norcoreano. El respondió que “sería un honor”. “El honor es todo mío”, replicó el presidente estadounidense.

Trump dirá en varias ocasiones después, también por vía Twitter, de estar “orgulloso de haber traspasado la línea”, agradeciendo a Kim por el encuentro e invitándolo, “en el momento oportuno”, a la Casa Blanca.

Kim estuvo lleno de elogios por la gran visibilidad internacional que tenía, así como en los apretones de manos y palmaditas en la espalda.

“Nuestra relación es excepcional”, comenzó. “Nunca esperé que nos encontraríamos aquí” y este “es un gesto que abre un nuevo futuro”.

Venir al Norte “fue un acto valeroso y decidido” de Trump.

“El hecho de que podamos reunirnos en cualquier momento, creo que este es el mensaje de nuestro encuentro de hoy”, dijo Kim al magnate que lo acompañó para restaurar la frontera.

“Tuvimos un encuentro muy lindo con el presidente Kim.

Acordamos que cada uno designará un equipo y los equipos buscarán elaborar algunos detalles” para encontrarse dentro de 2 o 3 semanas, explicó por su parte Trump.

La delegación estadounidenses estará guiada por el representante especial para Corea del Norte, Stephen Biegun: “Buena suerte Steve”, le auguró el magnate, mientras el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, parece haber sido apartado después del fracaso de los encuentros de Kim en Hanoi.

Señalando otro cambio de estrategia, Trump dijo que no buscaba “la velocidad”, sino la calidad del acuerdo.

Suzanne DiMaggio, por mucho tiempo en las negociaciones con Corea del Norte, dio una lectura de los escenarios. “Trump -escribió en su cuenta de Twitter- cree que cultivando una amistad con Kim puede convencerlo de hacer un acuerdo sobre la desnuclearización completa, Kim cree que la relación especial convencerá a Trump de aceptar un enfoque gradual con concesiones anticipadas”. Si no es la base de un punto muerto, es algo muy parecido.

ANSA