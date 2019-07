Japón vuelve a cazar ballenas

Por primera vez en más de 30 años, los barcos japoneses zarparon hoy oara cazar ballenas con fines comerciales, luego de la salida formal del país de la Comisión Internacional sobre Caza de Cetáceos (IWC), pero más que una necesidad alimentaria, orgullo nacional.

Como miembro de la IWC desde 1988, Tokio tuvo que suspender la caza de cetáceos con fines comerciales, pero continuó matando ballenas bajo la argumentación de “investigación científica”.

Una práctica criticada por numerosas organizaciones ambientalistas y que, según algunos expertos, ofrece incentivos para en el mercado costoso de la carne de ballena.

En las primeras horas del lunes, varios barcos zarparon desde el puerto de Shimonoseki, en la prefectura al oeste de Yamaguchi, y desde la ciudad de Kushiro, en Hokkaido, al norte del archipiélago, al entrar en vigencia anoche la salida de Japón de la IWC.

Para evitar la caza salvaje, la Agencia Nacional de Pesca ha establecido cuotas para la captura máxima de 227 ballenas de aquí a fines de año. De esa manera, las autoridades explican que “se podría continuar la práctica por otros cien años sin afectar su sostenibilidad”. En una ceremonia en Shimonoseki, el ministro de Agricultura japonés, Takamori Yoshikawa, recordó su compromiso de respetar los límites y la promesa de reverdecer la industria alimentaria.

Según datos del gobierno nipón, en 1960 el consumo anual de carne de ballena en el país ascendió a 200 mil toneladas, cayendo a unas 5 mil en los últimos años. Japón se unió a la IWC en 1951, tres años después de su establecimiento, con el objetivo de regular el desarrollo sostenible de la especie, pero decidió abandonar la organización en diciembre pasado luego de la negativa de los países adherentes a restaurar la caza de cetáceos con fines comerciales. Tokio ha especificado que sus barcos concentrarán actividades alrededor de la zona económica exclusiva (ZEE), y ya no en el mar Antártico.

En 1986, la IWC acordó la imposición de cuotas a la caza comercial de ballenas. Tras décadas de pesca indiscriminada, numerosas especies se encontraban al borde de la extinción, lo que causó gran consternación entre la opinión pública internacional. Pese a sus reticencias, los principales países balleneros, desde Noruega hasta Islandia pasando por Japón, aceptaron lo acordado aunque con excepciones,como el argumento de “caza científica” esgrimido por Japón.

A partir de ahora las pesqueras japonesas podrán ir por ballenas en sus aguas territoriales (un radio de 200 millas náuticas desde sus costas) sin mayores restricciones que las marcadas por el gobierno nipón. Su objetivo es capturar a más de 250 ejemplares anualmente, y potenciar su venta en las lonjas locales. Es el fin al orden impuesto por la IWC en 1986, según los ambientalistas.

Igualmente, hasta hoy Japón ha podido cazar alrededor de 300 ballenas anuales “con propósitos científicos”. La excepción suponía un subterfugio legal que permitía a los balleneros japoneses seguir operando en el Ártico (entre 200 y 1.200 al año). La carne terminaba en el mercado pese al carácter científico de las expediciones, y pese al creciente desinterés de los japoneses.

A pesar de toro, la carne de ballena no es popular en Japón.

Su consumo se ha desplomado durante las últimas décadas. Tan sólo 3.000 toneladas se consumieron el año pasado, muy lejos del pico de las 233.000 registradas en 1962. La ballena ha desaparecido de la gastronomía nipona, y el japonés medio sólo consume 40 gramos anuales. Su caída coincide con un retroceso del pescado en la dieta nacional: Japón consume hoy 24 kilos de pez per cápita, frente a los 31 de carne.

La industria ballenera vive en Japón subsidiada por el gobierno, que pierde unos 15 millones de dólares al año en mantener a 300 trabajadores y en conservar la carne sobrante.

Para muchos japoneses, sin embargo, la pugna política por la caza de la ballena tiene más de orgullo nacional que de motivaciones prácticas. Por eso el gobierno insiste.

ANSA