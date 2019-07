Nicolás Massot: “Carrió ha mentido mucho y ha extorsionado a este gobierno”

Ayer, en el programa de Mirtha Legrand, la diputada oficialista Elisa Carrió lanzó una serie de acusaciones contra el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. La legisladora había señalado: “Lo quiero a Monzó, pero a mí no me dio la palabra. Eso no me pasó con nadie en todos estos años en la cámara de Diputados. Ningún presidente de la Cámara me negó la palabra”. Más grave aún, por tratarse de un miembro de la alianza Cambiemos, Lilita lo acusó de haber enviado a Julián Domínguez para que la convenza de “romper relación” con el Gobierno.

Quien salió al cruce de Carrió fue el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Nicolás Massot, quien afirmó que se trata de una acusación “gravísima” y tildó las declaraciones de “falacia”. “No sorprende viniendo de ella. En los últimos años a todos los argentinos nos ha tocado ver la peor versión de Carrió. Tuvo su valor como opositora durante muchos años pero, evidentemente, no ha sabido adecuarse al rol de oficialista”, lanzó Massot.

El diputado destacó la “responsabilidad permanente de Monzó”, y criticó que estas acusaciones se hayan vertido mientras el presidente de la Cámara se encuentra “fuera del país, representando al país”. Por esto último es que fue Massot el encargado de contestar.

Según Nicolás Massot, Carrió es la persona que “más ha cuestionado y ha mellado la autoridad presidencial en estos años” y afirmó que en ella “la vanidad es un defecto directriz de su comportamiento”. También recordó una serie de episodios en los cuales Llilita ha atacado a otros miembros de la alianza Cambiemos, entre los que enumeró a Cristian Ritondo, al propio Macri, a Germán Garavano y a Coty Nosiglia.

“Carrió ha mentido mucho y ha extorsionado en muchas oportunidades a este Gobierno”, afirmó Massot y reconoció asimismo que “el Gobierno entero le teme” a la diputada”.

El enfrentamiento entre Carrió y Massot se endureció por las diferencias en el armado de listas en Córdoba, donde la Casa Rosada se llevó una contundente derrota. En aquella oportunidad, en el medio de esa disputa, Carrió le había dicho: “Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta”.

MSN