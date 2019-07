Tregua EEUU-China sobre aranceles no convence

La tregua comercial entre Estados Unidos y China pone a prueba a los mercados, lo que genera una situación de dudas sobre los efectos a largo plazo y complica el trabajo de la Reserva Federal (FED, el Banco central de Estados Unidos, NDR).

El acuerdo para volver a sentarse a la mesa y negociar elimina, al menos por ahora, el riesgo de una confrontación total entre las dos superpotencias económicas y, por lo tanto, parece destinado a impulsar a las Bolsas mundiales.

Pero, advierten los analistas, se trata de un alivio momentáneo: al acuerdo le falta contenido, no entra en los detalles oportunistas y no ofrece entonces un camino claro sobre cómo y si Washington y Pekín lograrán desactivar de una vez por todas el temor de una guerra de aranceles.

“Es un tiempo de espera temporal, no hay un camino definido para un acuerdo: nos quedamos en deberes del 25% a 250 mil millones de dólares en productos”, afirmó Bleakley Advisory Group. Una opinión compartida por Eurasia Group, según la cual solo hay un 45% de posibilidades de que se firme un acuerdo este año.

Los tuits de Donald Trump alimentan las preocupaciones sobre el acuerdo, que no parece tan cercano. “No hay prisa”, lo que importa es la “calidad del acuerdo”, sostiene el presidente estadounidense. Su asesor económico, Larry Kudlow, le hace eco. La tregua “es un paso adelante”, pero “no hay promesas ni hoja de ruta”: es justo decir que el 90% del acuerdo está hecho, pero sigue siendo un 10% más difícil, explicó Kudlow, precisando que la apertura de Trump sobre Huawei -criticada por muchos- no es interpretada como una gracia o una amnistía total. Palabras que indican tiempos no breves y cautela, exponiendo la tregua alcanzada por un fuerte escepticismo.

Por otro lado, en los últimos meses un acuerdo parecía estar al alcance de la mano, pero luego se rompió por completo, lo que hizo temblar a los mercados de valores mundiales.

El nudo por desatar es la propiedad intelectual, con Pekín que no parece estar dispuesto a revisar sus leyes y ceder a la solicitud estadounidense de aumentar la protección para las empresas extranjeras.

China es consciente de que cuanto más tiempo pasa, más le cuesta a Trump cumplir su promesa de imponer aranceles al resto de los productos “Hecho en China” importados a Estados Unidos.

De hecho, en 2020 están las elecciones estadounidenses y la economía que se ejecuta es una de las pocas cartas que Trump puede jugar para convencer a los electores: imponer nuevos aranceles a los chinos significaría, en cambio, frenar la locomotora estadounidense, independientemente de la Reserva Federal.

Por otra parte, el Banco Central (FED), convertido recientemente en blanco preferido del magnate, se encuentra atrapado entre la guerra comercial de Trump, una economía mundial que recaliente y una inflación en juego.

La tregua alcanzada con China podría alejar la hipótesis de un recorte de las tasas de interés ya en julio, desilusionando a los mercados y Trump, que en voz alta pide una reducción del costo del dinero. Un recorte que depende también de los tuit del presidente.

ANSA