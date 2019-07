Daniel Craig protagoniza la primera imagen oficial de la nueva película de James Bond

“Bond 25”, como se conoce al proyecto que aún no tiene título oficial, ha sufrido varios problemas de producción durante su etapa de rodaje. Para demostrar que los inconvenientes han sido superados, la cuenta oficial del 007 presentó la primera imagen oficial de Daniel Craig como James Bond caminando sin dificultades por las calles de Londres.

El actor británico de 51 años sufrió una lesión en su tobillo izquierdo cuando el film rodaba en Jamaica que demandó una pequeña cirugía. La misma obligó a retrasar los planes originales para el rodaje de la película. En el mensaje publicado en las redes, se informa que Craig estuvo filmando en Whitehaal una escena en el clásico vehículo que apareció en “007: su nombre es peligro”, de 1987 que tuvo a Timothy Dalton como James Bond.

La lesión del protagonista no fue el único problema al que se enfrentó la producción de la nueva película de James Bond. Una explosión controlada en los estudios de Pinewood provocó un nuevo retraso en el rodaje y una persona del equipo resultó con heridas leves. Además, un hombre fue arrestado por colocar cámaras ocultas en el baño de mujeres del elenco.

Por otro lado, en las redes circuló el rumor que la cinta se estaba retrasando por la adicción a los videojuegos del director Cary Joji Fukunaga. La noticia pegó tan fuerte en el mundo de James Bond que el propio cineasta tuvo que salir a aclarar la situación a través de sus redes sociales, donde desmintió de lleno las acusaciones que se viralizaron.

“Nadie duerme en este tipo de trabajo. Estoy seguro de que es difícil pero sigue siendo el mejor trabajo del mundo. Nunca le faltaría el respeto al elenco y al equipo de trabajadores de esa manera”, se defendió Fukunaga. Por su parte, Rami Malek también habló sobre los problemas de producción, los reconoció pero confirmó que todo está bajo control.

El ganador del Oscar por su labor como Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody” a comienzos de este año se convertirá en el villano de esta entrega y declaró que está fascinado de poder trabajar con Daniel Craig. “Estoy encantado de trabajar con él. Es un actor al que admiro mucho”, aseguró el actor que ganó su fama en la aclamada serie “Mr. Robot”.

El actor que recientemente se comprometió con Lucy Boynton, su coprotagonista en la película biográfica de Freddie Mercury, también tuvo amables palabras para Fukunaga: “Otra cosa que me hace preguntarme si no estoy en un sueño es no sólo trabajar con Daniel, sino con un director con el que quería trabajar desde hace mucho tiempo como lo es Cary. Ser parte de esta franquicia es ser parte de la historia”, aseguró Malek.

