Denunciaron por abuso sexual al humorista Miguel Ángel Cherutti

Miguel Ángel Cherutti fue denunciado por abuso sexual por Melissa Brikman, una bailarina que hoy tiene 35 años y que asegura que el hecho sucedió en junio de 2003 y que ella tenía 18. Según el relato de la denunciante, fue contratada para un espectáculo a beneficio que el capocómico realizó en El Calafe.

En la denuncia, que se realizó en las últimas horas, la mujer cuenta que se hospedó en la habitación de un hotel junto a otra bailarina, que Cherutti la fue a buscar para indicarle que fuera a su habitación “para hablar el tema del pago”. Ella se dirigió, tocó la puerta y cuando el capocómico abrió “tenía el pantalón bajo exhibiendo sus partes íntimas”.

Acto seguido -siempre según la declaración de Melissa Brikman-, el humorista cerró con llave y le dijo a la bailarina: “Tenés que acostarte conmigo porque sino te volvés solita caminando. Dale, vení. Vos sabés quién soy yo. ¿Me vas a decir que no?”.

Luego, la tomó del brazo, le tapó la boca y la tiró sobre la cama. “Dale, nenita. Quedate tranquila que va a estar todo bien”, insistía Cherutti que comenzó a sacarle la vestimenta a la joven, que estaba en shock. Luego la obligó a “realizarle se** or**” y la pen***ó.

Ella, en medio de un ataque de llanto, le pidió por favor que dejara de hacerlo y que respetara a su mujer, que estaba embarazada. (NDR: Miguel Ángel Cherutti está casado con Fabiola Alonso y es padre de Antonella (28), Bianca (24), María Luján (20) y Santino (15).

“Quedate tranquila que ahora vas a hacer el show y vas a volver a tu casa. Va a estar todo bien. No digas nada. Esto queda entre nosotros dos. Me imagino que la pasaste bien”, le dijo Cherutti a la bailarina cuando finalizó el acto sexual, según consta en la denuncia.

Ella se vistió, se fue a su habitación, se bañó y se acostó. Por la noche realizó el show y regresó a su hogar tres días más tarde. En aquel entonces, solo se lo pudo contar a su hermana y no se animó a realizar la denuncia en la Justicia “por miedo”.

El pasado 22 de junio, la bailarina Melissa Brikman brindó una entrevista en el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt, y luego de contar lo que sucedió hace años, se animó a realizar la denuncia.

En aquella entrevista, la bailarina contó cómo fue el casting que le hizo Miguel Ángel Cherutti para llevarla al show de El Calafate. “Me dice ‘para estar seguro de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco’. Después me llevó a una habitación y me dijo ‘vení, chup***…’ y la sacó. Me hizo hacer el baile, me dijo que le encantaba como bailaba y que estaba contratada“, relató Melissa Brikman y luego amplió y detalló el hecho en la denuncia que realizó el 1 de julio en una Comisaría de la Mujer de Bolougne.

En 2006,Claudia Fernández había denunciado por acoso sexual a Miguel Ángel Cheruttidespués de haber compartido elenco en la revista Inolvidable, otra historia de humor. “Guarda con esto, porque si te vas metiendo con productores, se te pueden ir cerrando las puertas. Esto es una calesita; todo vuelve”, le habría dicho el capocómico a la vedette uruguaya cuando se hizo público el escándalo.

MSN