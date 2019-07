Bolsonaro propone cumbre regional con Trump

El presidente Jair Bolsonaro dijo, al hablar en la Embajada de EEUU, que espera que su colega Donald Trump visite Brasil para encabezar una cumbre de líderes conservadores.

“Tal vez él (Trump) venga a América del Sur, donde podríamos reunir a los países que abandonaron la izquierda y se fueron hacia el centro o centro derecha”, afirmó.

Bolsonaro contó que invitó a Trump para que visite Brasil durante el encuentro que mantuvieron la semana pasada en Osaka, Japón, al margen de la Cumbre del G20.

El mandatario reiteró su decisión de evitar que surja en la región otro régimen similar al que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela.

“Tenemos un problema aquí en el norte de Brasil (Venezuela) y no queremos que otros países se encaminen hacia el mismo lado”, aseveró en la Embajada de Estados Unidos en Brasilia.

Ese mensaje, que ya fue pronunciado en otras ocasiones, pareció dirigido hacia la Argentina, donde habrá elecciones en octubre y donde no se descarta la victoria de una fórmula integrada por la expresidenta Cristina Kirchner. En otro tramo de su alocución el líder brasileño mencionó una serie de similitudes entre él y Trump, como el hecho de que ambos fueron electos contra lo que indicaban los analistas.

Los electores de Brasil (2018) y Estados Unidos (2016) votaron siguiendo lo que “sus corazones determinaron” sin dejarse influir por los “especialistas”, puntualizó. Bolsonaro estuvo acompañado por el encargado de negocios estadounidense William Popp, la autoridad más importante en Brasil hasta que sea designado un nuevo embajador.

Popp destacó que Bolsonaro es el primer presidente brasileño que participa en una celebración del Día de la Independencia estadounidense en la Embajada.

El mandatario y su esposa Michelle fueron recibidos con aplausos y el tema “Born in USA” de Bruce Springteen. Lo acompañaron el ministro de Exteriores, Ernesto Araújo, y el exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública.

ANSA