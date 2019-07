Camilo Vaca Narvaja: “Florencia Kirchner tiene una depresión muy fuerte, con acompañamiento psicológico y psiquiátrico”

“Ella no está bien, imaginate lo que significa para una madre tener que estar en otro país”. El dirigente peronista Camilo Vaca Narvaja reveló, en las últimas horas, algunos detalles del estado de salud de su ex pareja, Florencia Kirchner, que se encuentra en La Habana, Cuba, bajo tratamiento médico por un cuadro de linfodema y estrés post traumático.

“Tiene una depresión muy fuerte, con un tratamiento integral toda la semana, psicológico y psiquiátrico. Estuve con ella hace poco y fue muy impactante el nivel de tratamiento que está llevando. Es ambulatorio, va todos los días a la mañana y pasado el mediodía regresa a la casa”, señaló Vaca Narvaja.

En los últimos días, la ex presidenta Cristina Kirchnerhizo un parate en la campaña del Frente de Todos para viajar a Cuba con su nieta, Elena, y acompañar a Florencia, que no puede regresar al país por razones de salud. Por este motivo, la hija de la ex presidentr, por disposición judicial, deberá presentarse cada 15 días en la embajada argentina en La Habana.

La hija de la ex presidente está procesada en la causa de Hotesur, donde se investiga lavado de dinero, por su supuesta participación en esa estructura societaria. También está procesada en la causa de Los Sauces como miembro de una asociación ilícita.

Vaca Narvaja, en diálogo con las radios Metro y AM990, consideró como “una barbaridad” la teoría de que Florencia se encuentre en Cuba para evadir la justicia en Argentina. “Ella siempre se presentó a derecho ante todas las citaciones y entregó toda la documentación que la justicia le requirió”, detalló, y agregó: “No es que no quiera estar en la Argentina, claramente el equipo médico y el cuadro (que tiene) no permiten que pueda volver”.

“Es un cuadro integral, le va surgiendo; el linfoma ya lo tenía en el embarazo y el cuadro de estrés post traumático, que vivió con toda la persecución judicial y mediática, se le agravó en Cuba“, reconoció.

Florencia Kirchner sufre una obstrucción linfática -conocida como linfedema- que le impide movilizarse fácilmente, según informó el abogado defensor Carlos Beraldi y los informes médicos presentados en el expediente. La hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner está en Cuba desde febrero pasado cuando fue autorizada a viajar para realizar un curso sobre cine.

MSN