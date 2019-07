¿Dani Alves vuelve a Sevilla?

Mientras se desarrolla la Copa América, el mercado de pases está abierto. Por eso, los clubes europeos están atentos a lo que suceda en el certamen continental. Uno de los grandes jugadores que está participando de este torneo y que no tiene club es Dani Alves, quien ya adelantó que no continuará en el Paris Saint Germain.

El capitán de Brasil deberá definir su futuro luego de la Copa América y son varios los clubes interesados en él. Más allá de que desde Cataluña señalan que estaría cerca de retornar a Barcelona, en Andalucía se ilusionaron con la posible vuelta del defensor al Sevilla, algo que ilusionó a los fanáticos.

Monchi, director deportivo del conjunto sevillano, se refirió a la situación del brasileño. “Mi relación con él es de amistad, hablo muchísimo con él. Me gustaría decir que hay una esperanza, pero hoy el Sevilla no está en la idea de Daniel. Quiere seguir compitiendo en otro tipo de campeonatos y objetivos. Pero eso no quita que algún día se pueda dar esa circunstancia”, afirmó el dirigente.

Por otro lado, se refirió a la continuidad de algunos futbolistas destacados del elenco andaluz. “Ben Yedder es un jugador del Sevilla, una activo importantísimo. Han llegado dos delanteros y tenemos a Munir, Carlos Fernández … Si nos lo quedamos estaría súper contento”, sostuvo sobre la continuidad de los jóvenes delanteros.

“Vamos a ir tomando decisiones en función de las circunstancias, no adelantemos nada porque nos podemos equivocar”, añadió. “Hace un mes y medio que todos los jugadores con contrato saben su situación, con lo que vamos a trabajar en encontrar soluciones que sean ideales para ellos y para el club”, remarcó.

Monchi, también se refirió a las bajas que tendrá la defensa luego de la partida de Gabriel Mercado al fútbol qatarí. “Algún central tendrá que salir porque son muchos. De lo mucho que he hablado con Julen nunca hemos hablado de utilizar a tres centrales, pero juguen dos o tres hay algo de ‘overbooking’ en esa posición”, manifestó.

Por último, habló de Kounde, uno de las grandes promesas a las que apuesta el Sevilla. “Va a tardar en ser el más caro y ojalá lo sea porque significaría que se han dado buenas las variables. Que sea caro o no depende del rendimiento. Lo hemos comprado en un precio inferior en el que yo penaba cuando empecé las negociaciones. Tiene 20 años, mucho recorrido y estoy muy contento de que el Consejo me diera el visto bueno para la inversión”, concluyó Monchi.

