El bochornoso accidente de Flor Vigna con su pantalón

Flor Vigna es un combo letal que justifica su éxito. En bella, simpática, buena onda, querida y sobre todo, muy divertida y cero prejuiciosa. Por esa razón, cuando cualquier otra persona intentaría pasar desapercibida cuando tiene algún percance, la bailarina se ríe de sí mismo y juega en las redes sociales con sus bloopers.

En esta oportunidad, la participante del Bailando 2019 estaba realizando una producción fotográfica para una revista, y utilizó su cuenta de Instagram para compartir parte del backstage. Fue ahí cuando se dio cuenta que el pantalón que estaba usando para las fotos, tenía una agujero en la entrepierna.

Mi pantalón tiene un agujero y yo haciéndome la facha

Pero lejos de ocultarlo, Flor mostró el video: “Haciendo de las mías”, escribió junto a la grabación que compartió en sus historias. “Sí, mi pantalón tiene un agujero y yo haciéndome la facha”, sostuvo divertida.

Sin embargo, Vigna siguió adelante con la producción de fotos. ¿Le habrán cambiando el vestuario? ¿O lo arreglarán con algún retoque digital? Habrá que buscar las pruebas cuando se publique la nota. Pero lo que queda claro es que la protagonista de la obra Una semana nada más no se hizo demasiado problema.

Hace poco la actriz se separó de Nicolás Occhiato, a quién ahora se cruza en la pista del bailando. No obstante, lo vive muy relajada. Es más, antes de que se confirme la llegada de su ex a la pista, Flor no había puesto reparos: “Él es un pibe re laburador y se merece todas las oportunidades del mundo. Si viene al Bailando está bien, no es que es busca fama y que estemos separados no quita lo bueno, es re laburador y se merece todas las oportunidades, le da como miedo esta cosa del reality, pero la va a romper”.

“Estoy en una etapa de mucho trabajo y me hago cargo de que descuidé la relación. Si hay un responsable de esto soy yo”, había contado Occhiato en el momento de blanquear la separación, y haciéndose cargo de que él había tomado la decisión.

