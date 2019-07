El mundo cada vez más cruel con los excluidos

El papa Francisco lanzó hoy una dura advertencia sobre la creciente exclusión hacia los más desfavorecidos y sobre la “crueldad” que se cierne sobre ellos en la actualidad. “El mundo actual es cada día más elitista y cada día más cruel con los excluidos”, sostuvo el Pontífice tras el anuncio de una misa para los inmigrantes, los voluntarios y socorristas que celebrará el lunes en San Pedro, en el sexto aniversario de su visita a Lampedusa.

Jorge Bergoglio, de hecho, “no excluye a nadie” en un video inédito rodado para preparar la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (el 29 de septiembre próximo).

El video versa sobre el tema “No se trata solo de migrantes” y cuya campaña tiene como subtema, durante este mes, “Se trata de no excluir a nadie”.

Lamentablemente, relevó, “los países en vía de desarrollo continúan agotando sus mejores recursos naturales y humanos a favor de algunos pocos mercados privilegiados”. Francisco señaló que, además, mientras “las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo, la construcción y venta de armas tiene lugar en otras regiones, que luego no quieren hacerse cargo de los refugiados”.

“No quieren, no aceptan a esos refugiados que tales conflictos generan”, subrayó.

Sostuvo que “muchas veces se habla de paz pero se venden armas”.

“¿Podemos hablar de hipocresía? Aquellos que sufren las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les dejan solo las sobras del banquete”, afirmó. El Papa recordó que “el desarrollo exclusivista convierte a los ricos en más ricos y a los pobres en más pobres” mientras que aquel “auténtico” tiene el objetivo de promover el “crecimiento integral” de los hombres y las mujeres del mundo y “se preocupa por las generaciones futuras”. “El verdadero desarrollo es inclusivo y fecundo, proyectado hacia el futuro”, concluyó.

