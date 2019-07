Se reveló un polémico romance oculto de Mariano Martínez

Varios de los galanes de la televisión argentina han tenido un amplio recorrido en lo que respecta a sus relaciones sentimentales, y la mayoría de las veces, los vínculos amorosos que tuvieron con las personalidades del ambiente artístico se caracterizaron por poseer un alto perfil mediático.

Sin embargo, muchas celebridades siempre han intentado esquivar a la prensa, sea esta escrita, radial o televisiva, y con el paso de los años, también empezaron a ocultarse de los smartphones, y este es uno de los casos en los que esta estrategia funcionó y un romance quedó oculto durante casi dos décadas hasta hace pocas horas, cuando Geraldine Neumannreveló que estuvo de novia con Mariano Martínez.

Al ver que apareció en un clip de Pampita Online (Net TV), ciclo en el cual se desempeña como panelista, la modelo confesó la relación que tuvieron cuando él trabajaba en Campeones de la vida, algo sin dudas polémico, ya que su relación podría haber coincidido con años en los que Gege era menor de edad. La tira de Pol-ka y El Trece en la que Martínez interpretaba a Valentín D’Alessandro constó de dos temporadas y fue emitida desde el 4 de enero de 1999 hasta el 20 de marzo del 2001, y Neumann nació en agosto de 1983. Sin embargo, la rubia no aclaró con exactitud en qué año fue.

“Yo salí un tiempo con él cuando era chica, todo bien, cuando era chica. No sé cuánto tiempo habrá sido, unos cinco meses. Yo moría, fue muy divertido, ¡yo moría! Fue divertido. Conoció a mi familia”, reveló la hermana de Nicole Neumann.

“No sufrí, quedé con buena onda. No somos amigos, pero hoy si nos encontramos, nos saludamos, está todo bien. Cuando nos separamos volvió con su ex, una morocha, Pamela Rodríguez, una chica que cantaba”, explicó la panelista en el programa conducido por Carolina “Pampita” Ardohain.

En el día de hoy, en Nosotros a la mañana (El Trece), Geraldine amplió su anécdota amorosa sobre el actor. “Salí cuando era chica y nunca se supo. Ayer una compañera mía cometió el error de preguntarme y lo terminé contando”, indicó.

Por último, remarcó que el único amor de su vida es su marido, Jorge Otamendi. “En mi vida apareció el maravilloso Jorgito y estamos juntos hace quince años”, expresó muy contenta la modelo en el programa conducido por Joaquín “Pollo” Álvarez.

