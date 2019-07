Sylvester Stallone reveló cuál fue la peor película que realizo

Lejos de actores que prefieren olvidar las películas que pasaron sin pena ni gloria por su carrera, Sylvester Stallone admitió que “Escape Plan 2: Hades” es el peor largometraje en el que tuvo “la desgracia de estar”. Lo insólito es que el protagonista de “Rocky” hizo esta declaración mientras promocionaba la secuela en Instagram. Sly no le tiene miedo a la mala prensa.

“Escape Plan 3: The Extractors” genera pocas expectativas en la industria cinematográfica. La película no llegará a los cines argentinos y tendrá que competir esta semana con un tanque llamado “Spider-Man: Far From Home”. Sin embargo, Stallone se mostró entusiasmado por su producción en la que se le ocurrió una loca idea que presentó a través de su cuenta de Instagram.

El actor subió un video en donde se lo ve en una fuerte pelea con Devon Sawa, quien en 1999 protagonizó “El diablo metió la mano” junto a Jessica Alba y en el año 2000 la primera película de la franquicia de “Destino Final”. Sawa y Sly se trenzan en una pelea que en un pequeño cuarto, la particularidad de esta escena es que no está coreografiada.

“Quería que esta batalla fuera lo más realista posible. Me presenté en el lugar para la gran escena final de la pelea que tiene lugar en una celda muy antigua que mide 9×7. Ellos habían pasado todo este tiempo coreografiando este tipo de combate de artes marciales”, escribió Stallone en su cuenta de Instagram.

“¿Por qué no entramos ahí y dejamos pasar la coreografía?” le dijo a Devon Sawa. “Como una pelea de verdad. No hay coreografía, no sabes lo que viene hasta que te golpea. Le pregunté Sawa si se animaba y no dudó. Le dije que le iba a doler y que estaba todo en juego. Así que lo que ves es una parte de la pelea espontánea sin cortes. ¡Él no sabía lo que los puñetazos se avecinaban!”, adelantó Sly.

De esta manera y a sus modos, Sylvester Stallone promocionó su próxima película en la pantalla grande. “Escape Plan 3: The Extractors” fue dirigida por John Herzeld. Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King y Malese Jow acompañan a Sly y a Sawa en este film que buscará la redención en la taquilla norteamericana para la franquicia.

Además, el próximo 20 de septiembre se estrenará la quinta película de “Rambo”, otro de los personajes icónicos del legendario actor de acción. Esta vez, el exboina verde deberá enfrentarse a un cartel de narcotraficantes mexicanos para rescatar a su nieta, quien fue capturada por los villanos tras cruzar la frontera para asistir a una fiesta.

El Intransigente